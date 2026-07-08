39歲球王太狂！梅西5分鐘1傳1射救阿根廷　累積8球霸榜金靴

記者林緯平／綜合報導

阿根廷在美加墨世界盃16強遭遇苦戰，面對埃及一度陷入0比2落後。關鍵時刻39歲球王梅西（Lionel Messi）挺身而出，短短5分鐘內繳出1傳1射，率隊在下半場以3比2奇蹟般贏下戰局。梅西不僅攻入本屆第8球，更將個人世界盃通算進球數推向歷史新高的21球。

▲梅西對埃及一戰繳出1進球、1助攻。（圖／達志影像／美聯社）

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5分鐘獨造2球！球王神級發揮救主

尋求衛冕的阿根廷面對世界排名27的埃及險些翻船，比賽進入下半場仍處於兩球落後的絕境。第79分鐘，梅西先是送出精準傳中，助攻羅梅洛（Cristian Romero）頭槌破網，這也是球王本屆首次助攻。僅僅5分鐘後，梅西在門前抓準清球不遠的空檔，一腳補射入網，瞬間將比分拉回2比2，硬是將阿根廷從淘汰邊緣拉了回來；最後再由費南德斯（Enzo Fernández）頭槌破網，幫助阿根廷逆轉贏球。

狂轟8球！世界盃通算21球續寫傳奇

梅西在本次賽會展現了極佳的競技狀態，至今場場都有進球紀錄。這顆關鍵的追平分是他本屆賽事的第8顆進球，同時也將他個人保持的「世界盃通算最多進球」紀錄，繼續推高至21球的無人境界，持續在足壇歷史上寫下屬於他的神話。

除了進球紀錄，梅西此役一口氣刷新多項里程碑。他成為世界盃史上首位連續9場進球、攻破15支不同國家隊球門的球員；同時生涯世界盃助攻數來到9次，超越馬拉度納，成為世界盃史上助攻最多的球員。

唯一缺憾？金靴大戰全球關注

回顧本屆小組賽首戰對陣阿爾及利亞，梅西才以38歲又357天之齡，創下世界盃史上「最年長帽子戲法」的鬼神紀錄。生涯拿遍無數榮耀的梅西，目前唯獨缺少象徵最強射手的「金靴獎」。上屆賽事他以一球之差敗給法國名將姆巴佩（Kylian Mbappe），如今梅西以8球暫居進球榜榜首，而姆巴佩與挪威「怪物」哈蘭德（Erling Haaland）皆以7球緊追在後，這場金靴獎之爭已成為全世界球迷最關注的焦點。

目前紀錄：

* 世界盃史上首位生涯累積21球的球員。

* 世界盃史上首位連續9場比賽都有進球的球員。

* 世界盃史上首位攻破15支不同國家隊球門的球員。

* 世界盃史上首位累積9次助攻的球員。

* 本屆世界盃5場攻進8球，持續獨居金靴榜。