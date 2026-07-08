梅西又踢飛12碼！8罰4失創60年尷尬紀錄　連3屆失點創史上第一

▲梅西本屆已罰丟兩次12碼罰球。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

美加墨世界盃火熱開打，奪冠熱門阿根廷於今（8）日對陣埃及，不料「球王」梅西（Lionel Messi）竟再度栽在12碼球！比賽第21分鐘阿根廷獲得點球機會，梅西操刀卻被埃及門將舒貝爾（Mostafa Shobeir）神勇擋下。這不僅讓藍白軍團痛失先機，更讓梅西尷尬寫下世界盃史上罰丟最多點球的悲情紀錄。

8罰4中歷史第一 梅西創60年尷尬紀錄

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梅西在世界盃生涯中累計獲得8次12碼罰球機會，但他卻罰失了其中的4球，失手率高達50%，正式超越群雄成為世界盃歷史上罰丟最多點球的球員；根據數據機構Opta統計，他成為世界盃史上首位在單屆賽事兩度罰失12碼的球員（不含PK大戰）。

更慘的是，梅西也成為過去60年來，首位連續三屆世界盃都有罰丟紀錄的球員，這項歷史罕見的「悲情里程碑」，讓全場球迷與國際媒體一陣驚呼。

埃及神盾一戰成名 社群熱議球王致命軟肋

回顧比賽關鍵瞬間，上半場第21分鐘阿根廷攻勢凌厲迫使埃及犯規，裁判果斷判罰12碼。正當全球球迷屏息以待時，埃及門將舒貝爾展現驚人神經反應，精準預判並飛身將梅西的射門狠狠拒之門外。舒貝爾這記神撲瞬間引爆社群，大批網友與群眾的關注角度立刻聚焦於「點球是否為球王唯一弱點」，焦點熱度甚至超越比賽本身。