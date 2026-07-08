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快訊／阿根廷驚天逆轉勝！梅西破門救主　3比2絕殺埃及闖8強

記者林緯平／綜合報導

世界盃16強賽8日上演史詩級戰役！衛冕軍阿根廷在0比2落後的絕境下，靠著主將梅西（Lionel Messi）末段挺身而出獨造2球，加上費南德斯（Enzo Fernández）在第90+2分鐘頭槌絕殺，短短13分鐘內連進3球，以3比2驚天逆轉擊敗埃及，搶下8強門票。

▲▼梅西。（圖／達志影像／美聯社）

▲梅西目前一次進球、一次助攻。（圖／達志影像／美聯社）

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絕地大反攻！梅西傳射建功主導神級逆轉

阿根廷此役一路挨打，直到比賽最後關頭才如夢初醒。面臨2球落後，梅西改變策略從右路不斷帶球撕裂埃及防線。第79分鐘，梅西在禁區外精準高吊傳中，羅梅羅（Cristian Romero）頭槌破網吹響反攻號角。短短4分鐘後，梅西親自操刀在禁區內起腳破門，瞬間將比分扳成2比2。氣勢大振的阿根廷在第92分鐘把握反擊機會，費南德斯從中路殺出頭槌建功，完成不可思議的逆轉勝。

▲▼費南德斯（Enzo Fernández）。（圖／達志影像／美聯社）

▲費南德斯為阿根廷攻進超前分。（圖／達志影像／美聯社）

埃及鐵壁崩盤　舒貝爾半場神撲救成空

回顧這場激戰，埃及差點就能締造本屆最大冷門。門將舒貝爾（Mostafa Shobeir）上半場表現宛如天神下凡，不僅擋下梅西的12碼罰球，更屢屢化解阿根廷猛烈的禁區攻勢。加上埃及開局的高壓逼搶奏效，甚至在第67分鐘靠著齊科（Mostafa Ziko）將領先擴大到2比0。然而，埃及的體能與防線專注度在最後15分鐘急速下滑，無法抵擋阿根廷破釜沉舟的狂轟猛炸。

頂住衛冕高壓　巨星交鋒寫下傳奇一頁

賽前這場對決被視為梅西與「法老王」薩拉赫（Mohamed Salah）的巔峰交鋒，外界普遍看好阿根廷能輕鬆過關，沒想到卻演變成一場驚心動魄的淘汰危機。這場賽事不僅展現了埃及跳脫防守框架的戰術潛力，更證明了阿根廷在衛冕高壓下深厚的冠軍底蘊，雙方用最戲劇化的方式，為本屆賽會寫下難以超越的經典戰役。

關鍵字： 2026世足世界盃梅西阿根廷埃及

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