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拒道歉還加碼開火！女議員再嗆姆巴佩：我們曾把小羅納度關進監獄

▲▼姆巴佩（Kylian Mbappe）。（圖／達志影像／美聯社）

▲姆巴佩遭到巴拉圭女議員種族歧視。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

法國在美加墨世界盃16強以1比0淘汰巴拉圭，姆巴佩（Kylian Mbappe）踢進致勝12碼，賽後卻遭巴拉圭女參議員阿馬里利亞（Celeste Amarilla）種族歧視辱罵。阿馬里利亞稍早竟公開承認貼文涉及歧視但「拒絕道歉」，甚至反過來威脅姆巴佩「小心點，我們曾把小羅納度關進監獄。」

承認歧視卻拒絕道歉　狂言「請對我有耐心」

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阿馬里利亞在引發軒然大波後，雖然刪除貼文，但態度依然強硬。她公開回應：「是的，我對姆巴佩的貼文就是種族歧視。這很不幸所以我刪了，但我絕不會道歉。」她更將自身行為怪罪於時代背景，聲稱自己來自一個「毆打同性戀、把歧視黑人字眼當成家常便飯」的社會，並荒唐地表示自己正在努力改變，要大眾對她「保持耐心」。

反咬一口！搬出小羅納度威脅提告

除了拒絕認錯，阿馬里利亞更將砲口對準姆巴佩發出警告：「我會勸他對巴拉圭人小心一點。我們曾因貪腐把小羅納度（Ronaldinho）關進監獄，別低估我，我也能把你告上法庭。」這種毫無悔意且狂妄的反咬態度，瞬間讓事件從單純的體育衝突，上升至國際人權與外交爭議的層級。

小羅納度曾在2020年時持假護照入境巴拉圭遭到逮捕。

歧視風波蓋過賽事　全球輿論怒火延燒

回顧事件導火線，法國在淘汰賽中靠著姆巴佩的12碼罰球以1比0氣走巴拉圭，但姆巴佩賽後拒絕握手的舉動引發阿馬里利亞不滿，進而在社群上暴走辱罵。如今女議員傲慢的最新聲明不僅徹底惹怒全球球迷與人權團體，更讓社會大眾的關注焦點從世界盃賽場轉移至反歧視聲援。針對此惡劣行徑，法國足總（FFF）已經硬起來，正準備正式提出刑事告訴，誓言為自家頭號球星討回公道。

關鍵字： 2026世足世界盃姆巴佩

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