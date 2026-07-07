又要進貨了！餵飽哈蘭德不容易　挪威空運300公斤海鮮揭最狂後勤

記者王真魚／綜合報導

挪威隊本屆世界盃一路挺進8強，哈蘭德（Erling Haaland）在場上用進球震撼全球，場下如何餵飽這位「怪物前鋒」也成為有趣話題。根據《The Athletic》報導，挪威隊本屆帶著3位專屬主廚征戰美國，不只空運300公斤海鮮、180公斤起司，就連鬆餅機、咖啡豆都自己帶，只為讓球員在異鄉也能吃到家的味道。

300公斤鮭魚空運美國 挪威隊連起司都自己帶

挪威隊三位主廚每天要準備4餐，原本人數約61人，隨著足協主席與官員加入，張羅餐食人數逼近70人。若一路踢進7月19日決賽，代表整個營隊將長達54天、共216餐。

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為了確保食材品質，挪威隊直接從家鄉帶來約300公斤鮭魚、北極紅點鮭、大比目魚與鱒魚，另外還有100公斤Jarlsberg起司與80公斤挪威棕色起司。進入淘汰賽後，球隊也追加了一批新鮮海鮮。

主廚埃斯佩蘭（Aron Espeland）表示，挪威是全球重要海鮮出口國，物流不是問題，「我們花了很多時間，就是希望一開始就能用最好的食材，球員也喜歡乾淨、健康的飲食。」

▲挪威哈蘭德。（圖／達志影像／美聯社）

哈蘭德一天6000大卡 賽前最愛補義大利麵

哈蘭德的食量早已不是秘密。他曾在YouTube分享飲食習慣，一天攝取約6000大卡，菜單包括戰斧牛排、肋眼、牛小排、菲力、牛心、牛肝，還有生蜂蜜與生乳。

不過到了美國，生乳無法照單全收。埃斯佩蘭笑說，因為美國不允許販售生乳，球隊改以無乳糖牛奶替代。

哈蘭德女友曾開玩笑說，他腦中永遠只想著下一餐。國家隊資深主廚卡爾森（Christian Karlsson）也笑著證實，「他真的很愛吃，畢竟他要一直背著對手跑，需要很多能量。」

至於比賽前，哈蘭德最愛的其實很簡單。主廚圖夫特（Eirik Tufte）透露，哈蘭德很喜歡義大利麵，尤其賽前球員都會大量補充碳水化合物，有人吃燕麥粥，有人選義大利麵、千層麵，或麵包搭配起司、沙拉米。

不是只有健康餐 把「家的味道」搬進世界盃

即使是世界盃，挪威隊也不是天天只吃健康餐。主廚們每週會安排一次「速食日」，目前出現過塔可、披薩與自製漢堡。埃斯佩蘭說，球員也需要放鬆，「不然會吃膩，就像住全包式飯店，前幾天很好，但後面就會想換口味。」

三位主廚更在意的是，讓長年旅外的球員回到國家隊時，有一種「回家」的感覺。

因此，他們特地帶來鬆餅機、自製棕色起司，還準備覆盆子果醬、草莓果醬、挪威魚子醬、Nugatti巧克力醬、棕色肉汁與焗魚。最受歡迎的早餐，則是卡爾森熬煮一小時的燕麥粥，可搭配香蕉、堅果、莓果、蜂蜜、肉桂與糖。

為了讓用餐不只是吃飯，主廚們也刻意改成長桌與自助餐形式，讓球員放下手機、彼此聊天。埃斯佩蘭說，「如果一片鬆餅和起司能讓球員放鬆一下，那我們就算完成了一點事情。」

8強戰前再飛回奧斯陸採買 哈蘭德家鄉主廚繼續備戰

更巧的是，埃斯佩蘭與哈蘭德來自同一個家鄉布呂訥（Bryne），當地人口約1萬5000人，兩人相差4歲，也都曾效力布呂訥青年隊。

埃斯佩蘭笑說，自己球踢得不好，也從沒想過有一天會替哈蘭德做菜，「最後，我選擇了花椰菜，而不是足球。」

如今挪威將在8強賽交手英格蘭，哈蘭德準備在場上迎戰貝林漢姆（Jude Bellingham），場下主廚團隊再度進入備戰模式。

埃斯佩蘭也在Instagram限時動態分享，自己特地先飛回挪威首都奧斯陸採購最新鮮食材，隨後趕回美國，繼續替挪威國家隊準備下一戰所需餐食。