運動雲

>

又要進貨了！餵飽哈蘭德不容易　挪威空運300公斤海鮮揭最狂後勤

記者王真魚／綜合報導

挪威隊本屆世界盃一路挺進8強，哈蘭德（Erling Haaland）在場上用進球震撼全球，場下如何餵飽這位「怪物前鋒」也成為有趣話題。根據《The Athletic》報導，挪威隊本屆帶著3位專屬主廚征戰美國，不只空運300公斤海鮮、180公斤起司，就連鬆餅機、咖啡豆都自己帶，只為讓球員在異鄉也能吃到家的味道。

300公斤鮭魚空運美國　挪威隊連起司都自己帶

挪威隊三位主廚每天要準備4餐，原本人數約61人，隨著足協主席與官員加入，張羅餐食人數逼近70人。若一路踢進7月19日決賽，代表整個營隊將長達54天、共216餐。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為了確保食材品質，挪威隊直接從家鄉帶來約300公斤鮭魚、北極紅點鮭、大比目魚與鱒魚，另外還有100公斤Jarlsberg起司與80公斤挪威棕色起司。進入淘汰賽後，球隊也追加了一批新鮮海鮮。

主廚埃斯佩蘭（Aron Espeland）表示，挪威是全球重要海鮮出口國，物流不是問題，「我們花了很多時間，就是希望一開始就能用最好的食材，球員也喜歡乾淨、健康的飲食。」

▲挪威哈蘭德第90分鐘再度破網，幫助球隊擴大領先來到2比0。（圖／達志影像／美聯社）

▲挪威哈蘭德。（圖／達志影像／美聯社）

哈蘭德一天6000大卡　賽前最愛補義大利麵

哈蘭德的食量早已不是秘密。他曾在YouTube分享飲食習慣，一天攝取約6000大卡，菜單包括戰斧牛排、肋眼、牛小排、菲力、牛心、牛肝，還有生蜂蜜與生乳。

不過到了美國，生乳無法照單全收。埃斯佩蘭笑說，因為美國不允許販售生乳，球隊改以無乳糖牛奶替代。

哈蘭德女友曾開玩笑說，他腦中永遠只想著下一餐。國家隊資深主廚卡爾森（Christian Karlsson）也笑著證實，「他真的很愛吃，畢竟他要一直背著對手跑，需要很多能量。」

至於比賽前，哈蘭德最愛的其實很簡單。主廚圖夫特（Eirik Tufte）透露，哈蘭德很喜歡義大利麵，尤其賽前球員都會大量補充碳水化合物，有人吃燕麥粥，有人選義大利麵、千層麵，或麵包搭配起司、沙拉米。

不是只有健康餐　把「家的味道」搬進世界盃

即使是世界盃，挪威隊也不是天天只吃健康餐。主廚們每週會安排一次「速食日」，目前出現過塔可、披薩與自製漢堡。埃斯佩蘭說，球員也需要放鬆，「不然會吃膩，就像住全包式飯店，前幾天很好，但後面就會想換口味。」

三位主廚更在意的是，讓長年旅外的球員回到國家隊時，有一種「回家」的感覺。

因此，他們特地帶來鬆餅機、自製棕色起司，還準備覆盆子果醬、草莓果醬、挪威魚子醬、Nugatti巧克力醬、棕色肉汁與焗魚。最受歡迎的早餐，則是卡爾森熬煮一小時的燕麥粥，可搭配香蕉、堅果、莓果、蜂蜜、肉桂與糖。

為了讓用餐不只是吃飯，主廚們也刻意改成長桌與自助餐形式，讓球員放下手機、彼此聊天。埃斯佩蘭說，「如果一片鬆餅和起司能讓球員放鬆一下，那我們就算完成了一點事情。」

8強戰前再飛回奧斯陸採買　哈蘭德家鄉主廚繼續備戰

更巧的是，埃斯佩蘭與哈蘭德來自同一個家鄉布呂訥（Bryne），當地人口約1萬5000人，兩人相差4歲，也都曾效力布呂訥青年隊。

埃斯佩蘭笑說，自己球踢得不好，也從沒想過有一天會替哈蘭德做菜，「最後，我選擇了花椰菜，而不是足球。」

如今挪威將在8強賽交手英格蘭，哈蘭德準備在場上迎戰貝林漢姆（Jude Bellingham），場下主廚團隊再度進入備戰模式。

埃斯佩蘭也在Instagram限時動態分享，自己特地先飛回挪威首都奧斯陸採購最新鮮食材，隨後趕回美國，繼續替挪威國家隊準備下一戰所需餐食。

關鍵字： 哈蘭德挪威隊2026美加墨世界盃主廚團隊飲食秘辛2026世足

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

挪威8強前爆多人身體不適！備戰英格蘭添變數

挪威8強前爆多人身體不適！備戰英格蘭添變數

怒轟FIFA造假！埃及國腳失控開嗆：冠軍直接頒給阿根廷就好

怒轟FIFA造假！埃及國腳失控開嗆：冠軍直接頒給阿根廷就好

埃及王牌倒地VAR沒看到？阿根廷第3球爆爭議　遭轟「史上最爛」

埃及王牌倒地VAR沒看到？阿根廷第3球爆爭議　遭轟「史上最爛」

埃及主帥怒轟比賽遭操控：如果想讓阿根廷贏，何必叫大家參加

埃及主帥怒轟比賽遭操控：如果想讓阿根廷贏，何必叫大家參加

快訊／阿根廷驚天逆轉勝！梅西破門救主　3比2絕殺埃及闖8強

快訊／阿根廷驚天逆轉勝！梅西破門救主　3比2絕殺埃及闖8強

埃及正式向FIFA申訴！怒控裁判歧視　要求取消世界盃執法資格

埃及正式向FIFA申訴！怒控裁判歧視　要求取消世界盃執法資格

39歲球王太狂！梅西5分鐘1傳1射救阿根廷　累積8球霸榜金靴

39歲球王太狂！梅西5分鐘1傳1射救阿根廷　累積8球霸榜金靴

又要進貨了！餵飽哈蘭德不容易　挪威空運300公斤海鮮揭最狂後勤

又要進貨了！餵飽哈蘭德不容易　挪威空運300公斤海鮮揭最狂後勤

快訊／瑞士PK大戰4比3勝出！　本屆世足最後8強門票到手

快訊／瑞士PK大戰4比3勝出！　本屆世足最後8強門票到手

世界盃最狂翻盤！埃及2球領先遭逆轉氣瘋　爆發6黃1紅大亂鬥

世界盃最狂翻盤！埃及2球領先遭逆轉氣瘋　爆發6黃1紅大亂鬥

湖北龍捲風8死1失聯　倖存者雙腳離地被吹飛

熱門新聞

挪威8強前爆多人身體不適！備戰英格蘭添變數

怒轟FIFA造假！埃及國腳失控開嗆：冠軍直接頒給阿根廷就好

埃及王牌倒地VAR沒看到？阿根廷第3球爆爭議　遭轟「史上最爛」

埃及主帥怒轟比賽遭操控：如果想讓阿根廷贏，何必叫大家參加

快訊／阿根廷驚天逆轉勝！梅西破門救主　3比2絕殺埃及闖8強

埃及正式向FIFA申訴！怒控裁判歧視　要求取消世界盃執法資格

讀者回應

﻿

熱門新聞

1挪威8強戰前拉警報！多人染病添變數

2「直接把冠軍送阿根廷！」埃及國腳控黑哨

3埃及王牌倒地VAR沒看到？阿根廷第3球爆爭議

4埃及主帥怒轟比賽遭操控：被搶劫！

5阿根廷驚天逆轉勝！梅西破門救主

最新新聞

1謝淑薇化身斜槓女股神　曬千萬獲利

2金靴獎之爭梅西領跑　力壓姆巴佩、哈蘭德

3「塔吊哥」圓夢為統一獅開球！

4歷經WBC接亞運　林立分享過來人心聲

5喬科維奇創紀錄第15度闖溫網4強！

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

C羅世界盃最後一舞落幕！西班牙1比0淘汰葡萄牙

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

遭姆巴佩拒握手失控拿球砸他　巴拉圭門將：一時失去冷靜...

【緬甸式點錢法】一手整把握住！食指勾一勾秒變人體點鈔機

A-Lin演唱會被裙擺絆到　「狂笑2分鐘」：明明是可憐的歌

Jasper、應采兒合體熱舞　陳小春直盯：I love you

【新店最速傳說出包】沒違規竟被拖吊！ 亞旺喊冤：警察看錯時間

【空中馬戲團？】雲林林內「猴子走在電線上」　民眾傻眼：不會被電到嗎
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366