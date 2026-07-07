林立帶傷開轟「手還沒斷就盡全力」　幽默談雙洋砲效應

記者楊舒帆／新北報導

樂天桃猿林立下半季回歸一軍後火力全開，7日對富邦悍將轟出追平兩分砲，8局上再敲超前安打，單場2安打、4打點，率隊逆轉勝。談到傷勢仍未完全恢復，他坦言若持續出賽，傷勢「應該不會好」，但自己不會拿傷勢當藉口，「還沒有斷掉之前，我一定還是會盡全力，因為我就是想要球隊贏。」

談到7局上追平全壘打，林立表示，對方投手滑球失投，加上風勢幫忙，「剛好風有點大，把球吹到外面，不然我覺得有可能會形成一個高飛球。」他認為，能在那個時機點幫助球隊最重要，「如果換個想法，如果是一個飛球，比賽早就結束了，只是一個時機點。」

8局上再輪到林立建功，他把功勞歸給前面隊友，「是前面那些打者有辦法上壘，好比短打、想辦法上壘，形成二、三壘，關鍵時刻馬傑森想辦法保送。」他認為，當時投手也不想保送自己，因此就是積極進攻，「結果就是這麼剛好。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林立。（圖／記者楊舒帆攝）

林立目前身體狀況仍未百分百，他坦言，傷勢若要完全恢復並不容易，「如果一直出賽的話應該是不會好。」但他認為，能下場比賽對自己就是幫助，「如果一直都沒辦法下場，其實想再多、練再多也沒有用。」他強調，受傷確實影響很大，但不能怪傷勢，「受傷它來了，一定是我自己有能力不足的地方，接下來要想怎麼復健、怎麼加強受傷的地方，來面對接下來的比賽。」

談到年紀與恢復狀況，林立也坦然面對，「年紀越來越大，受傷風險跟恢復能力都會越來越慢，這也不是可以讓自己逃避的。」他說，自己就是面對現況，有多少能力就做多少事，「今天如果我打到手斷掉、沒辦法再打，我覺得就是我盡力了；如果還沒有斷掉之前，我一定還是會盡全力。」

樂天桃猿即將迎來雙洋砲加入，林立被問到可能帶來的化學效應時笑說，「我不知道洋砲會不會下場耶，因為我們最近打擊狀況還不錯。補強是好事啊，但是萬一他們兩個人同時下場，都是4支0、4支0，那你覺得大家會怎麼看待這件事？」他表示，補強是好事，但真正效果仍要等實際發生後才知道，「它還沒有發生之前，我不會去判斷這件事情是好還是壞。」

當然洋砲加入後也可能讓球隊攻勢更好，他說，「說不定洋砲進來，我們分數更多，對球隊也是幫助。在還沒有加入之前，我們會用自己的方式，一場一場拿下來。」