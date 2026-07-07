運動雲

>

林立歸隊更順！曾豪駒大讚劉子杰關鍵短打：整季沒點過還成功

記者楊舒帆／新北報導

樂天桃猿7日逆轉富邦悍將，林立7局上開轟扳平比數，8局上再敲超前安打，成為贏球功臣。總教練曾豪駒賽後表示，林立歸隊後，球隊打擊串聯明顯變得更順暢，不過他也特別點出，劉子杰在8局上關鍵時刻成功執行短打，雖然整季幾乎沒有短打經驗，仍完成任務，才讓桃猿攻勢延續並產生得分效益。

曾豪駒談到林立回歸後的影響時表示，「串聯會比較順暢，大家會互相提醒。」他指出，今天分數確實是林立打回來，但最關鍵的一環是劉子杰的短打，「在整季都沒有短打情況下，把戰術執行成功，才有得分效益。」

8局上桃猿攻勢從張奕連續保送開始，劉子杰在無人出局一、二壘執行短打，前兩球都點成界外球，最後第3球仍成功把跑者推進。曾豪駒解釋，當下選擇短打，是因為球隊需要推進，「那時候需要的是推進，重點就是執行率好，攻擊串聯率就會提升。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

桃猿近幾場打擊狀態逐漸回溫，曾豪駒認為，球員知道如何攻擊，也能把握住機會。他也提到，這場比賽前半段雖然因守備失誤失分，但先發投手艾菩樂仍把傷害控制在最小，「整體來說，艾菩樂狀況維持不錯，他失分後把傷害降到最低，是好的部分。」

▲曾豪駒 。（圖／記者楊舒帆攝）

▲曾豪駒 。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： 影音

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

挪威8強前爆多人身體不適！備戰英格蘭添變數

挪威8強前爆多人身體不適！備戰英格蘭添變數

怒轟FIFA造假！埃及國腳失控開嗆：冠軍直接頒給阿根廷就好

怒轟FIFA造假！埃及國腳失控開嗆：冠軍直接頒給阿根廷就好

埃及王牌倒地VAR沒看到？阿根廷第3球爆爭議　遭轟「史上最爛」

埃及王牌倒地VAR沒看到？阿根廷第3球爆爭議　遭轟「史上最爛」

埃及主帥怒轟比賽遭操控：如果想讓阿根廷贏，何必叫大家參加

埃及主帥怒轟比賽遭操控：如果想讓阿根廷贏，何必叫大家參加

快訊／阿根廷驚天逆轉勝！梅西破門救主　3比2絕殺埃及闖8強

快訊／阿根廷驚天逆轉勝！梅西破門救主　3比2絕殺埃及闖8強

埃及正式向FIFA申訴！怒控裁判歧視　要求取消世界盃執法資格

埃及正式向FIFA申訴！怒控裁判歧視　要求取消世界盃執法資格

39歲球王太狂！梅西5分鐘1傳1射救阿根廷　累積8球霸榜金靴

39歲球王太狂！梅西5分鐘1傳1射救阿根廷　累積8球霸榜金靴

又要進貨了！餵飽哈蘭德不容易　挪威空運300公斤海鮮揭最狂後勤

又要進貨了！餵飽哈蘭德不容易　挪威空運300公斤海鮮揭最狂後勤

快訊／瑞士PK大戰4比3勝出！　本屆世足最後8強門票到手

快訊／瑞士PK大戰4比3勝出！　本屆世足最後8強門票到手

世界盃最狂翻盤！埃及2球領先遭逆轉氣瘋　爆發6黃1紅大亂鬥

世界盃最狂翻盤！埃及2球領先遭逆轉氣瘋　爆發6黃1紅大亂鬥

【緬甸式點錢法】一手整把握住！食指勾一勾秒變人體點鈔機

熱門新聞

挪威8強前爆多人身體不適！備戰英格蘭添變數

怒轟FIFA造假！埃及國腳失控開嗆：冠軍直接頒給阿根廷就好

埃及王牌倒地VAR沒看到？阿根廷第3球爆爭議　遭轟「史上最爛」

埃及主帥怒轟比賽遭操控：如果想讓阿根廷贏，何必叫大家參加

快訊／阿根廷驚天逆轉勝！梅西破門救主　3比2絕殺埃及闖8強

埃及正式向FIFA申訴！怒控裁判歧視　要求取消世界盃執法資格

讀者回應

﻿

熱門新聞

1挪威8強戰前拉警報！多人染病添變數

2「直接把冠軍送阿根廷！」埃及國腳控黑哨

3埃及王牌倒地VAR沒看到？阿根廷第3球爆爭議

4埃及主帥怒轟比賽遭操控：被搶劫！

5阿根廷驚天逆轉勝！梅西破門救主

最新新聞

1謝淑薇化身斜槓女股神　曬千萬獲利

2金靴獎之爭梅西領跑　力壓姆巴佩、哈蘭德

3「塔吊哥」圓夢為統一獅開球！

4歷經WBC接亞運　林立分享過來人心聲

5喬科維奇創紀錄第15度闖溫網4強！

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

C羅世界盃最後一舞落幕！西班牙1比0淘汰葡萄牙

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

遭姆巴佩拒握手失控拿球砸他　巴拉圭門將：一時失去冷靜...

【緬甸式點錢法】一手整把握住！食指勾一勾秒變人體點鈔機

A-Lin演唱會被裙擺絆到　「狂笑2分鐘」：明明是可憐的歌

Jasper、應采兒合體熱舞　陳小春直盯：I love you

【新店最速傳說出包】沒違規竟被拖吊！ 亞旺喊冤：警察看錯時間

【空中馬戲團？】雲林林內「猴子走在電線上」　民眾傻眼：不會被電到嗎
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366