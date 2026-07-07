林立歸隊更順！曾豪駒大讚劉子杰關鍵短打：整季沒點過還成功

記者楊舒帆／新北報導

樂天桃猿7日逆轉富邦悍將，林立7局上開轟扳平比數，8局上再敲超前安打，成為贏球功臣。總教練曾豪駒賽後表示，林立歸隊後，球隊打擊串聯明顯變得更順暢，不過他也特別點出，劉子杰在8局上關鍵時刻成功執行短打，雖然整季幾乎沒有短打經驗，仍完成任務，才讓桃猿攻勢延續並產生得分效益。

曾豪駒談到林立回歸後的影響時表示，「串聯會比較順暢，大家會互相提醒。」他指出，今天分數確實是林立打回來，但最關鍵的一環是劉子杰的短打，「在整季都沒有短打情況下，把戰術執行成功，才有得分效益。」

8局上桃猿攻勢從張奕連續保送開始，劉子杰在無人出局一、二壘執行短打，前兩球都點成界外球，最後第3球仍成功把跑者推進。曾豪駒解釋，當下選擇短打，是因為球隊需要推進，「那時候需要的是推進，重點就是執行率好，攻擊串聯率就會提升。」

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桃猿近幾場打擊狀態逐漸回溫，曾豪駒認為，球員知道如何攻擊，也能把握住機會。他也提到，這場比賽前半段雖然因守備失誤失分，但先發投手艾菩樂仍把傷害控制在最小，「整體來說，艾菩樂狀況維持不錯，他失分後把傷害降到最低，是好的部分。」

▲曾豪駒 。（圖／記者楊舒帆攝）