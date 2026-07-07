C羅再戰4年？葡國名記者曝「完美劇本」：2030主場光榮退役

▲C羅已宣布美加墨世界盃是他的「最後一舞」。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

葡萄牙巨星C羅（Cristiano Ronaldo）的「最後一舞」究竟在何時？儘管C羅本人已經宣布，2026美加墨世界盃是他最後一屆參與世足，但葡萄牙知名體育記者塞普爾韋達（Pedro Sepúlveda）大膽斷言，C羅的真正告別時刻將是2030年，屆時他將在「自家主場」迎來最完美的退役之戰。

45歲挑戰極限！名記點名2030才是完美告別

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「我不認為這是C羅的最後一屆世界盃。」塞普爾韋達直言，考量到2030年世界盃將由葡萄牙、西班牙與摩洛哥共同主辦，屆時也會是世界盃100週年，這對葡萄牙傳奇來說意義非凡。「下一屆世界盃在自家門前開踢，那才應該是他真正的告別時刻。」若這項預言成真，C羅在2030年將高齡45歲，不僅將刷新世界盃最年長出賽紀錄，更將寫下史無前例的足壇神話。

There are no coincidences for me. I don't believe this was his last @FIFAWorldCup . The right time to say goodbye is at home. @Cristiano let us dream. ???????? pic.twitter.com/M2GLBxP6Fx — Pedro Sepúlveda (@pedromsepulveda) July 7, 2026

戰到45歲？球迷激辯「不老神話」與「世代交替」

這番言論立刻在社群網路上引爆熱議，球迷對此的關注焦點呈現兩極化。支持者認為，以C羅極其嚴苛的身材管理與自律精神，絕對有機會在主場光榮告別，期盼見證傳奇延續；但也持反對意見，認為憑C羅這次的在世界盃的表現，若持續佔據國家隊核心位置，恐將壓縮年輕新秀的發揮空間。如何在「傳奇退役巡迴」與「國家隊戰力換血」之間取得平衡，成為全球足壇熱議的焦點。

????????️ ????????????: Pedro Sepúlveda (Portugal journalist): "I don't believe this is Cristiano Ronaldo's last World Cup. The next World Cup in 2030 is at home soil, that should be the real farewell moment." pic.twitter.com/RS8YiaYGtg — The Touchline | ???? (@TouchlineX) July 7, 2026

史無前例的破紀錄機器 永遠的葡萄牙隊長

回顧C羅的國家隊生涯，他已經是足壇歷史上首位連續6屆世界盃都有進球紀錄的球員。隨著年紀增長，他在陣容中的角色雖逐漸從絕對主力轉向精神領袖，但其強大的商業價值與無可取代的號召力依舊制霸足壇。2030年世界盃不僅是百年紀念賽事，更是葡萄牙體育史上的重大里程碑，C羅是否真能如願在家鄉父老面前披著國家隊戰袍華麗轉身，儘管機率微乎其微，但全世界都在等著看。