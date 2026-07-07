朱迦恩開轟3安3打點！「亞太王」蘇智傑也轟　統一5比0完封兄弟

▲朱迦恩。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／綜合報導

統一獅7日主場迎戰中信兄弟，靠著朱迦恩、蘇智傑開轟，加上投手群聯手壓制，終場以5比0完封兄弟。朱迦恩單場3安猛打賞、貢獻3打點，表現最亮眼。

4局下，王翾祐首度在主場敲出安打，朱迦恩面對鄭浩均，2好球後一度擊出界外飛球，差點遭到接殺，不過逃過一劫後轟出兩分砲，敲出本季第4轟，距離前一轟已超過2個月。蘇智傑6局下也開轟，「亞太王」發威，本季第8轟出爐，其中5轟都出現在亞太棒球場。

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8局下，潘傑楷獲得保送，再靠短打攻佔二壘，朱迦恩再度建功，敲出安打帶回1分，將比數拉開至4比0。陳重羽安打、陳聖平保送後，兄弟換下謝榮豪，由曾品洋接替登板，邱智呈再掃出內野安打進帳1打點，統一擴大領先至5比0。

獅隊先發投手喬登6局上一度因保送、安打面臨一、二壘危機，隨後製造滾地球化解失分危機。他此役主投6局，用104球，僅被敲2安，另有3次保送、7次三振，無失分，防禦率降至0.98，拿下本季第4勝。喬登近期表現穩定，已連續16局無失分。

剛復出的陳韻文中繼1局，演出三上三下；邱浩鈞接替登板順利化解危機，李其峰也穩穩守住勝利，幫助統一完成完封勝。

▲蘇智傑。（圖／統一獅提供）