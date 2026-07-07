挪威8強前爆多人身體不適！備戰英格蘭添變數

▲挪威8強戰前傳出多名球員身體不適，備戰英格蘭增添變數 。（圖／達志影像／美聯社）



記者王真魚／綜合報導

2026年美加墨世界盃8強賽，挪威將在台灣時間12日清晨5點迎戰英格蘭，不過這支淘汰巴西的黑馬球隊，賽前傳出隊內多人身體不適，備戰狀況受到影響。

挪威在16強靠著哈蘭德（Erling Haaland）梅開二度，以2比1擊敗巴西，成功闖進8強，下一戰將在美國佛羅里達州邁阿密硬石體育場對上英格蘭。

根據挪威媒體《Dagbladet》報導，挪威隊內近期有多名球員出現感冒、咳嗽與喉嚨不適等症狀，球隊正與時間賽跑，希望能在8強戰前恢復完整戰力。

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效力水晶宮的前鋒拉森（Jorgen Strand Larsen）曾在世界盃首戰伊拉克前因發燒缺席訓練，該役最終也未獲出賽機會；小組賽對塞內加爾進球的佩德森（Marcus Holmgren Pedersen），則因身體不適缺席16強對巴西之戰。

總教練索巴肯（Stale Solbakken）坦言，隊內確實有一些狀況，「其實只有約根有發燒，不過隊裡有一些咳嗽、喉嚨沙啞的情況。」他認為，這與挪威本屆賽事頻繁移動有關。自世界盃開踢以來，挪威已輾轉波士頓、紐澤西、達拉斯等地比賽，舟車勞頓成為隱憂。

挪威力拚隊史首度闖進世界盃4強，賽前卻面臨健康狀況考驗。至於對手英格蘭同樣並非毫無隱憂，後衛昆薩（Jarell Quansah）上一戰因紅牌遭驅逐，球隊正評估是否提出上訴。

此外，貝林漢姆（Jude Bellingham）、萊斯（Declan Rice）、蓋希（Marc Guehi）及歐萊利（Nico O'Reilly）目前都背負1張黃牌，若8強戰再吞牌，將因累積兩張黃牌而缺席可能到來的4強賽。