運動雲

>

挪威8強前爆多人身體不適！備戰英格蘭添變數

▲挪威8強戰前傳出多名球員身體不適，備戰英格蘭增添變數，哈蘭德（Erling Haland） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲挪威8強戰前傳出多名球員身體不適，備戰英格蘭增添變數 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

2026年美加墨世界盃8強賽，挪威將在台灣時間12日清晨5點迎戰英格蘭，不過這支淘汰巴西的黑馬球隊，賽前傳出隊內多人身體不適，備戰狀況受到影響。

挪威在16強靠著哈蘭德（Erling Haaland）梅開二度，以2比1擊敗巴西，成功闖進8強，下一戰將在美國佛羅里達州邁阿密硬石體育場對上英格蘭。

根據挪威媒體《Dagbladet》報導，挪威隊內近期有多名球員出現感冒、咳嗽與喉嚨不適等症狀，球隊正與時間賽跑，希望能在8強戰前恢復完整戰力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

效力水晶宮的前鋒拉森（Jorgen Strand Larsen）曾在世界盃首戰伊拉克前因發燒缺席訓練，該役最終也未獲出賽機會；小組賽對塞內加爾進球的佩德森（Marcus Holmgren Pedersen），則因身體不適缺席16強對巴西之戰。

總教練索巴肯（Stale Solbakken）坦言，隊內確實有一些狀況，「其實只有約根有發燒，不過隊裡有一些咳嗽、喉嚨沙啞的情況。」他認為，這與挪威本屆賽事頻繁移動有關。自世界盃開踢以來，挪威已輾轉波士頓、紐澤西、達拉斯等地比賽，舟車勞頓成為隱憂。

挪威力拚隊史首度闖進世界盃4強，賽前卻面臨健康狀況考驗。至於對手英格蘭同樣並非毫無隱憂，後衛昆薩（Jarell Quansah）上一戰因紅牌遭驅逐，球隊正評估是否提出上訴。

此外，貝林漢姆（Jude Bellingham）、萊斯（Declan Rice）、蓋希（Marc Guehi）及歐萊利（Nico O'Reilly）目前都背負1張黃牌，若8強戰再吞牌，將因累積兩張黃牌而缺席可能到來的4強賽。

關鍵字： 標籤:**世界盃挪威英格蘭8強賽邁阿密

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

挪威8強前爆多人身體不適！備戰英格蘭添變數

挪威8強前爆多人身體不適！備戰英格蘭添變數

怒轟FIFA造假！埃及國腳失控開嗆：冠軍直接頒給阿根廷就好

怒轟FIFA造假！埃及國腳失控開嗆：冠軍直接頒給阿根廷就好

埃及王牌倒地VAR沒看到？阿根廷第3球爆爭議　遭轟「史上最爛」

埃及王牌倒地VAR沒看到？阿根廷第3球爆爭議　遭轟「史上最爛」

埃及主帥怒轟比賽遭操控：如果想讓阿根廷贏，何必叫大家參加

埃及主帥怒轟比賽遭操控：如果想讓阿根廷贏，何必叫大家參加

快訊／阿根廷驚天逆轉勝！梅西破門救主　3比2絕殺埃及闖8強

快訊／阿根廷驚天逆轉勝！梅西破門救主　3比2絕殺埃及闖8強

埃及正式向FIFA申訴！怒控裁判歧視　要求取消世界盃執法資格

埃及正式向FIFA申訴！怒控裁判歧視　要求取消世界盃執法資格

39歲球王太狂！梅西5分鐘1傳1射救阿根廷　累積8球霸榜金靴

39歲球王太狂！梅西5分鐘1傳1射救阿根廷　累積8球霸榜金靴

又要進貨了！餵飽哈蘭德不容易　挪威空運300公斤海鮮揭最狂後勤

又要進貨了！餵飽哈蘭德不容易　挪威空運300公斤海鮮揭最狂後勤

快訊／瑞士PK大戰4比3勝出！　本屆世足最後8強門票到手

快訊／瑞士PK大戰4比3勝出！　本屆世足最後8強門票到手

世界盃最狂翻盤！埃及2球領先遭逆轉氣瘋　爆發6黃1紅大亂鬥

世界盃最狂翻盤！埃及2球領先遭逆轉氣瘋　爆發6黃1紅大亂鬥

【強風吹不倒珠珢】裙子差點起飛　舞台表演依舊穩住超專業！

熱門新聞

挪威8強前爆多人身體不適！備戰英格蘭添變數

怒轟FIFA造假！埃及國腳失控開嗆：冠軍直接頒給阿根廷就好

埃及王牌倒地VAR沒看到？阿根廷第3球爆爭議　遭轟「史上最爛」

埃及主帥怒轟比賽遭操控：如果想讓阿根廷贏，何必叫大家參加

快訊／阿根廷驚天逆轉勝！梅西破門救主　3比2絕殺埃及闖8強

埃及正式向FIFA申訴！怒控裁判歧視　要求取消世界盃執法資格

讀者回應

﻿

熱門新聞

1挪威8強戰前拉警報！多人染病添變數

2「直接把冠軍送阿根廷！」埃及國腳控黑哨

3埃及王牌倒地VAR沒看到？阿根廷第3球爆爭議

4埃及主帥怒轟比賽遭操控：被搶劫！

5阿根廷驚天逆轉勝！梅西破門救主

最新新聞

1金靴獎之爭梅西領跑　力壓姆巴佩、哈蘭德

2「塔吊哥」圓夢為統一獅開球！

3歷經WBC接亞運　林立分享過來人心聲

4喬科維奇創紀錄第15度闖溫網4強！

5郭嚴文成林立復健支柱：他最懂

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

C羅世界盃最後一舞落幕！西班牙1比0淘汰葡萄牙

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

遭姆巴佩拒握手失控拿球砸他　巴拉圭門將：一時失去冷靜...

【緬甸式點錢法】一手整把握住！食指勾一勾秒變人體點鈔機

A-Lin演唱會被裙擺絆到　「狂笑2分鐘」：明明是可憐的歌

Jasper、應采兒合體熱舞　陳小春直盯：I love you

【新店最速傳說出包】沒違規竟被拖吊！ 亞旺喊冤：警察看錯時間

【空中馬戲團？】雲林林內「猴子走在電線上」　民眾傻眼：不會被電到嗎
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366