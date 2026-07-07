NBA重磅續約！　「蜘蛛人」米歇爾4年2.73億美金頂薪留騎士

▲米歇爾選擇與騎士提前簽下長約，展現續留克里夫蘭決心。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

克里夫蘭騎士當家球星「蜘蛛人」米歇爾（Donovan Mitchell）未來動向正式塵埃落定！根據其經紀公司CAA證實，米契爾已與騎士達成一份為期4年、總值高達2.73億美元（約新台幣88.6億元）的頂薪續約協議。這份合約不僅包含 2030-31賽季的球員選項，更附帶完整的交易補償條款，展現了球團對這位明星後衛的絕對誠意，也宣告米契爾將長期留守克里夫蘭。

根據薪資專家馬克斯（Bobby Marks）分析，米契爾原本可以選擇等到明年夏天，屆時他有資格簽下一份5年3.53億美元的超級合約，兩者利差高達8000萬美元。然而，米契爾選擇在符合續約資格的第一天就點頭簽字，用實際行動粉碎轉隊傳聞，向這座城市表達最堅定的承諾。

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現年29歲的米契爾，自2022年從猶他爵士轉戰騎士後，便迅速融入當地文化。儘管今年在東區決賽慘遭紐約尼克橫掃，但米契爾並未因此萌生離隊念頭，反而燃起更強烈的爭冠鬥志。

他在受訪時感性表示，「我對克里夫蘭這座城市感到抱歉，被橫掃的結果真的很難接受。但我去年說過，現在我要再說一次，我們會回來的，我們會保持飢渴，為了冠軍全力以赴。」

除了確定留隊，米契爾對騎士未來的補強藍圖也展現了領袖風範。據消息人士透露，米契爾一直積極參與球隊陣容討論，對於「詹皇」詹姆斯（LeBron James）重返克里夫蘭的可能性，米契爾持非常開放且樂見其成的態度，期待能與這位傳奇球星攜手衝擊總冠軍。目前騎士也是爭奪詹姆斯的主要球隊之一，將面臨邁阿密熱火、金州勇士、費城七六人及明尼蘇達灰狼等勁旅的強力競爭。

米契爾加盟騎士後的4個賽季皆入選全明星賽，並3度入選年度最佳陣容（包括 2025年入選年度第一隊），效力期間場均繳出26.7分、5.3助攻、4.6籃板的頂尖數據。在他的帶領下，騎士徹底走出後詹姆斯時代的低潮，連續闖進季後賽並在今年首度打進分區決賽。