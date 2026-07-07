運動雲

>

NBA重磅續約！　「蜘蛛人」米歇爾4年2.73億美金頂薪留騎士

▲騎士米歇爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲米歇爾選擇與騎士提前簽下長約，展現續留克里夫蘭決心。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

克里夫蘭騎士當家球星「蜘蛛人」米歇爾（Donovan Mitchell）未來動向正式塵埃落定！根據其經紀公司CAA證實，米契爾已與騎士達成一份為期4年、總值高達2.73億美元（約新台幣88.6億元）的頂薪續約協議。這份合約不僅包含 2030-31賽季的球員選項，更附帶完整的交易補償條款，展現了球團對這位明星後衛的絕對誠意，也宣告米契爾將長期留守克里夫蘭。

根據薪資專家馬克斯（Bobby Marks）分析，米契爾原本可以選擇等到明年夏天，屆時他有資格簽下一份5年3.53億美元的超級合約，兩者利差高達8000萬美元。然而，米契爾選擇在符合續約資格的第一天就點頭簽字，用實際行動粉碎轉隊傳聞，向這座城市表達最堅定的承諾。

[廣告]請繼續往下閱讀...

現年29歲的米契爾，自2022年從猶他爵士轉戰騎士後，便迅速融入當地文化。儘管今年在東區決賽慘遭紐約尼克橫掃，但米契爾並未因此萌生離隊念頭，反而燃起更強烈的爭冠鬥志。

他在受訪時感性表示，「我對克里夫蘭這座城市感到抱歉，被橫掃的結果真的很難接受。但我去年說過，現在我要再說一次，我們會回來的，我們會保持飢渴，為了冠軍全力以赴。」

除了確定留隊，米契爾對騎士未來的補強藍圖也展現了領袖風範。據消息人士透露，米契爾一直積極參與球隊陣容討論，對於「詹皇」詹姆斯（LeBron James）重返克里夫蘭的可能性，米契爾持非常開放且樂見其成的態度，期待能與這位傳奇球星攜手衝擊總冠軍。目前騎士也是爭奪詹姆斯的主要球隊之一，將面臨邁阿密熱火、金州勇士、費城七六人及明尼蘇達灰狼等勁旅的強力競爭。

米契爾加盟騎士後的4個賽季皆入選全明星賽，並3度入選年度最佳陣容（包括 2025年入選年度第一隊），效力期間場均繳出26.7分、5.3助攻、4.6籃板的頂尖數據。在他的帶領下，騎士徹底走出後詹姆斯時代的低潮，連續闖進季後賽並在今年首度打進分區決賽。

關鍵字： NBA米歇爾.蜘蛛人續約詹皇詹姆斯Donovan Mitchell

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

梅西、薩拉赫16強巔峰對決！　強碰埃及賭盤看好阿根廷大勝

梅西、薩拉赫16強巔峰對決！　強碰埃及賭盤看好阿根廷大勝

川普介入美國仍慘敗　外媒狠酸：或許對比利時啤酒課徵100％關稅

川普介入美國仍慘敗　外媒狠酸：或許對比利時啤酒課徵100％關稅

全力守護國手食安　國訓中心確認未受問題油品影響

全力守護國手食安　國訓中心確認未受問題油品影響

美國巴洛根「紅牌特赦」仍慘敗　伊朗足協補刀：全世界都在慶祝

美國巴洛根「紅牌特赦」仍慘敗　伊朗足協補刀：全世界都在慶祝

逃過禁賽仍慘敗！巴洛根遭網暴　比利時主帥暖心力挺：不是他的錯

逃過禁賽仍慘敗！巴洛根遭網暴　比利時主帥暖心力挺：不是他的錯

紅牌「特赦」引熱議　巴洛根喊冤：並非我能決定

紅牌「特赦」引熱議　巴洛根喊冤：並非我能決定

快訊／寫歷史新頁　FIFA宣布世界盃現場觀戰人數破「5000萬」大關

快訊／寫歷史新頁　FIFA宣布世界盃現場觀戰人數破「5000萬」大關

超猛！103分鐘狂轟3球　比利時盧卡庫寫隊史神紀錄

超猛！103分鐘狂轟3球　比利時盧卡庫寫隊史神紀錄

比利時「黑馬」大爆發！德凱特萊爾2射1傳寫隊史神紀錄

比利時「黑馬」大爆發！德凱特萊爾2射1傳寫隊史神紀錄

快訊／比利時德凱特萊爾梅開二度　4比1擊敗美國闖8強

快訊／比利時德凱特萊爾梅開二度　4比1擊敗美國闖8強

湖北龍捲風8死1失聯　倖存者雙腳離地被吹飛

熱門新聞

挪威8強前爆多人身體不適！備戰英格蘭添變數

怒轟FIFA造假！埃及國腳失控開嗆：冠軍直接頒給阿根廷就好

埃及王牌倒地VAR沒看到？阿根廷第3球爆爭議　遭轟「史上最爛」

埃及主帥怒轟比賽遭操控：如果想讓阿根廷贏，何必叫大家參加

快訊／阿根廷驚天逆轉勝！梅西破門救主　3比2絕殺埃及闖8強

埃及正式向FIFA申訴！怒控裁判歧視　要求取消世界盃執法資格

讀者回應

﻿

熱門新聞

1挪威8強戰前拉警報！多人染病添變數

2「直接把冠軍送阿根廷！」埃及國腳控黑哨

3埃及王牌倒地VAR沒看到？阿根廷第3球爆爭議

4埃及主帥怒轟比賽遭操控：被搶劫！

5阿根廷驚天逆轉勝！梅西破門救主

最新新聞

1金靴獎之爭梅西領跑　力壓姆巴佩、哈蘭德

2「塔吊哥」圓夢為統一獅開球！

3歷經WBC接亞運　林立分享過來人心聲

4喬科維奇創紀錄第15度闖溫網4強！

5郭嚴文成林立復健支柱：他最懂

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

C羅世界盃最後一舞落幕！西班牙1比0淘汰葡萄牙

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

遭姆巴佩拒握手失控拿球砸他　巴拉圭門將：一時失去冷靜...

【緬甸式點錢法】一手整把握住！食指勾一勾秒變人體點鈔機

A-Lin演唱會被裙擺絆到　「狂笑2分鐘」：明明是可憐的歌

Jasper、應采兒合體熱舞　陳小春直盯：I love you

【新店最速傳說出包】沒違規竟被拖吊！ 亞旺喊冤：警察看錯時間

【空中馬戲團？】雲林林內「猴子走在電線上」　民眾傻眼：不會被電到嗎
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366