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巴洛根紅牌特赦爭議　德國傳奇門神卡恩開酸：2002決賽能重打嗎？

▲德國傳奇門將卡恩(Oliver Rolf Kahn)。（圖／達志影像／美聯社）

▲德國傳奇門將卡恩也忍不住在社群開酸FIFA「紅牌特赦」事件。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

FIFA國際足總近日一項「破天荒」的裁決，再度掀起足壇對於公平性的熱烈討論！美國隊前鋒巴洛根（Folarin Balogun）先前在對陣波士尼亞與赫塞哥維納時領到紅牌，原定應遭禁賽，但FIFA卻援引紀律條例第27條，罕見地延後禁賽令，讓他在16強淘汰賽得以披掛上陣。儘管美國最終不敵比利時出局，但此舉已引發各界譁然，就連德國傳奇守門員「獅王」卡恩（Oliver Kahn）都忍不住在社群媒體發文，幽默卻帶刺地狠酸了FIFA一番。

現年57歲的卡恩，球員時期以強悍球風與鋼鐵般的意志著稱。針對此次巴洛根的「特赦」事件，卡恩在個人社群平台上寫道，「如果我們真的要改寫足球歷史的話，我有個小小建議。我希望FIFA可以回溯並取消2002年世界盃準決賽，巴拉克（Michael Ballack）所領到的那張黃牌。」

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卡恩更語帶諷刺地表示，「假設真的能這樣做，我們也希望當年跟巴西的那場決賽，能夠重新踢一次！」

卡恩所提到的，正是2002年日韓世界盃德國球迷心中永遠的痛。當年德國隊中場核心巴拉克，在準決賽面對地主南韓時，領到了該屆賽事累積的第2張黃牌。根據當時規則，這張黃牌直接導致巴拉克在決賽必須坐「球監」，無法上場與巴西爭冠。

當年的決賽，德國在少了進攻發動機巴拉克的窘境下，全場攻勢熄火，最終以0比2屈居亞軍。而卡恩在那屆賽事展現神級守備，整屆賽會僅丟掉3球，其中2球就是在決賽中失守。

諷刺的是，FIFA確實在2010年修改了相關規則，理由是「不希望頂尖球星因累積黃牌而錯過決賽」，將黃牌「歸零」的時機點從分組賽後延至8強賽後。這項調整意味著，除非球員在準決賽領到紅牌或累積兩張黃牌，否則不再會輕易缺席決賽。

如今FIFA對巴洛根的紅牌判決做出「延後執行」的特例，也難怪這位昔日的德國守護神會挺身而出，用最幽默的方式，表達對判決標準不一的無聲抗議。

▲巴洛根（Folarin Balogun）。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴洛根「紅牌特赦」事件雖逃過禁賽，但美國仍難堪淘汰。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 2026世足世足世界盃16強美國巴洛根德國卡恩

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