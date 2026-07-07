林安可雙安致勝打！西武獅6比1終止6連敗　平良海馬寫沖繩歷史

記者王真魚／綜合報導

效力日職西武獅的台灣好手林安可7日先發擔任第7棒指定打擊，4局下敲出致勝打點的關鍵安，8局再補上一支安打，單場4打數2安打、1分打點，幫助西武終場以6比1擊敗樂天金鷲，終止近期6連敗，也拿下7月首勝。

林安可首打席吞下三振，4局下雙方仍以0比0僵持，石井一成率先敲出二壘安打，1出局後林安可面對樂天先發投手莊司康誠，將一顆140公里外角低變化球擊向右外野，帶有1分打點，替西武取得1比0領先，這也是他自5月10日以來首支一軍安打。

西武5局下再度擴大攻勢，小島大河選到保送後，內文（Tyler Nevin）補上安打，石井一成隨後轟出右外野3分全壘打，本季第5轟出爐，也將比分拉開至4比0。

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樂天6局上靠渡邊佳明敲出1分打點安打追回1分，不過西武8局下再添保險分。卡納里奧（Alexander Canario）先敲出內野安打，林安可接著擊出中外野安打，西武隨後攻占滿壘，滝澤夏央掃出左外野兩分打點二壘安打，將比數擴大為6比1。

林安可此役4打數敲出2支安打，貢獻1分打點，吞下1次三振，賽後打擊率1成98。

西武先發投手平良海馬主投5局無失分，被敲4支安打，送出7次三振、3次保送，順利拿下勝投。雖然4、5兩局都面臨失分危機，但都成功化解。

值得一提的是，此役在沖繩那霸舉行，來自沖繩石垣島的平良也寫下紀錄，成為沖繩舉辦職棒一軍正式賽以來，首位在家鄉拿下勝投的沖繩出身投手，為這場勝利增添紀念意義。

▲林安可單場4打數2安打、1分打點，幫助西武6比1擊敗樂天 。（圖／西武獅IG）