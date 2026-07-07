運動雲

>

林立開轟灌4打點率桃猿5比3逆轉　賞悍將3連敗

▲林立。（圖／樂天桃猿提供）

▲林立。（圖／樂天桃猿提供）

記者楊舒帆／新北報導

樂天桃猿7日作客富邦悍將「新莊城堡」，林立連兩戰火力全開，本季首轟就是追平兩分砲，下一打席再敲超前安打，單場2安打、4打點，率隊以5比3逆轉悍將，也讓悍將吞下3連敗。

悍將林岱安擔任先發捕手，3局下敲出安打，這是他歷經20打席後，本季轉隊首安出爐。不過劉俊豪隨後擊出雙殺打，無緣推進攻勢；孔念恩接著敲安，卻在盜壘時遭阻殺。

[廣告]請繼續往下閱讀...

富邦5局下展開攻勢，林澤彬跑出內野安打，董子恩也敲出安打，並利用桃猿守備失誤攻佔二、三壘。申皓瑋擊出游擊滾地球，幫助悍將先馳得點。

6局下悍將攻勢再起，劉俊豪獲保送，張育成掃出安打，范國宸擊出游擊滾地球，馬傑森發生守備失誤，跑者趁傳跑回1分。王苡丞趁勝追擊敲出安打再添分數，悍將取得3比0領先。

桃猿7局上反攻，劉子杰面對悍將第三任投手林栚呈敲安開路，前一局發生失誤的馬傑森隨後敲出二壘安打，先追回1分。下半季回歸一軍的林立，前役才繳出單場4安打，此打席轟出左外野兩分砲，一棒扳平比數，這也是他本季首轟。

悍將先發投手陳品宏主投5局，被敲6安打，另有1次保送、3次三振，無失分，防禦率降至4.05，原本有望奪勝，不過牛棚未能守住領先，勝投資格飛掉。

8局上張奕登板，連續投出2次保送後，劉子杰執行短打，雖然連續界外形成2好球，仍順利完成任務。馬傑森獲保送攻佔滿壘，林立擊出游擊方向安打，桃猿一口氣攻下2分，以5比3超前。林立此役單場2安打、4打點，成為逆轉勝最大功臣。

桃猿牛棚穩住戰局，蘇俊璋中繼1局，陳冠宇也穩守1局，朱承洋鎮守最後一局，幫助桃猿守住勝利。蘇俊璋拿下本季第2勝。艾菩樂先發6局失3分，其中2分非責失，無關勝敗。

關鍵字： 樂天桃猿林立首轟富邦悍將中職逆轉棒球比賽

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

挪威8強前爆多人身體不適！備戰英格蘭添變數

挪威8強前爆多人身體不適！備戰英格蘭添變數

怒轟FIFA造假！埃及國腳失控開嗆：冠軍直接頒給阿根廷就好

怒轟FIFA造假！埃及國腳失控開嗆：冠軍直接頒給阿根廷就好

埃及王牌倒地VAR沒看到？阿根廷第3球爆爭議　遭轟「史上最爛」

埃及王牌倒地VAR沒看到？阿根廷第3球爆爭議　遭轟「史上最爛」

埃及主帥怒轟比賽遭操控：如果想讓阿根廷贏，何必叫大家參加

埃及主帥怒轟比賽遭操控：如果想讓阿根廷贏，何必叫大家參加

快訊／阿根廷驚天逆轉勝！梅西破門救主　3比2絕殺埃及闖8強

快訊／阿根廷驚天逆轉勝！梅西破門救主　3比2絕殺埃及闖8強

埃及正式向FIFA申訴！怒控裁判歧視　要求取消世界盃執法資格

埃及正式向FIFA申訴！怒控裁判歧視　要求取消世界盃執法資格

39歲球王太狂！梅西5分鐘1傳1射救阿根廷　累積8球霸榜金靴

39歲球王太狂！梅西5分鐘1傳1射救阿根廷　累積8球霸榜金靴

又要進貨了！餵飽哈蘭德不容易　挪威空運300公斤海鮮揭最狂後勤

又要進貨了！餵飽哈蘭德不容易　挪威空運300公斤海鮮揭最狂後勤

快訊／瑞士PK大戰4比3勝出！　本屆世足最後8強門票到手

快訊／瑞士PK大戰4比3勝出！　本屆世足最後8強門票到手

世界盃最狂翻盤！埃及2球領先遭逆轉氣瘋　爆發6黃1紅大亂鬥

世界盃最狂翻盤！埃及2球領先遭逆轉氣瘋　爆發6黃1紅大亂鬥

【媽媽會封鎖小孩LINE】家寧妹庭上爆料　家寧一聽笑出來

熱門新聞

挪威8強前爆多人身體不適！備戰英格蘭添變數

怒轟FIFA造假！埃及國腳失控開嗆：冠軍直接頒給阿根廷就好

埃及王牌倒地VAR沒看到？阿根廷第3球爆爭議　遭轟「史上最爛」

埃及主帥怒轟比賽遭操控：如果想讓阿根廷贏，何必叫大家參加

快訊／阿根廷驚天逆轉勝！梅西破門救主　3比2絕殺埃及闖8強

埃及正式向FIFA申訴！怒控裁判歧視　要求取消世界盃執法資格

讀者回應

﻿

熱門新聞

1挪威8強戰前拉警報！多人染病添變數

2「直接把冠軍送阿根廷！」埃及國腳控黑哨

3埃及王牌倒地VAR沒看到？阿根廷第3球爆爭議

4埃及主帥怒轟比賽遭操控：被搶劫！

5阿根廷驚天逆轉勝！梅西破門救主

最新新聞

1金靴獎之爭梅西領跑　力壓姆巴佩、哈蘭德

2「塔吊哥」圓夢為統一獅開球！

3歷經WBC接亞運　林立分享過來人心聲

4喬科維奇創紀錄第15度闖溫網4強！

5郭嚴文成林立復健支柱：他最懂

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

C羅世界盃最後一舞落幕！西班牙1比0淘汰葡萄牙

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

遭姆巴佩拒握手失控拿球砸他　巴拉圭門將：一時失去冷靜...

【緬甸式點錢法】一手整把握住！食指勾一勾秒變人體點鈔機

A-Lin演唱會被裙擺絆到　「狂笑2分鐘」：明明是可憐的歌

Jasper、應采兒合體熱舞　陳小春直盯：I love you

【新店最速傳說出包】沒違規竟被拖吊！ 亞旺喊冤：警察看錯時間

【空中馬戲團？】雲林林內「猴子走在電線上」　民眾傻眼：不會被電到嗎
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366