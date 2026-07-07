林立開轟灌4打點率桃猿5比3逆轉　賞悍將3連敗

▲林立。（圖／樂天桃猿提供）

記者楊舒帆／新北報導

樂天桃猿7日作客富邦悍將「新莊城堡」，林立連兩戰火力全開，本季首轟就是追平兩分砲，下一打席再敲超前安打，單場2安打、4打點，率隊以5比3逆轉悍將，也讓悍將吞下3連敗。

悍將林岱安擔任先發捕手，3局下敲出安打，這是他歷經20打席後，本季轉隊首安出爐。不過劉俊豪隨後擊出雙殺打，無緣推進攻勢；孔念恩接著敲安，卻在盜壘時遭阻殺。

[廣告]請繼續往下閱讀...

富邦5局下展開攻勢，林澤彬跑出內野安打，董子恩也敲出安打，並利用桃猿守備失誤攻佔二、三壘。申皓瑋擊出游擊滾地球，幫助悍將先馳得點。

6局下悍將攻勢再起，劉俊豪獲保送，張育成掃出安打，范國宸擊出游擊滾地球，馬傑森發生守備失誤，跑者趁傳跑回1分。王苡丞趁勝追擊敲出安打再添分數，悍將取得3比0領先。

桃猿7局上反攻，劉子杰面對悍將第三任投手林栚呈敲安開路，前一局發生失誤的馬傑森隨後敲出二壘安打，先追回1分。下半季回歸一軍的林立，前役才繳出單場4安打，此打席轟出左外野兩分砲，一棒扳平比數，這也是他本季首轟。

悍將先發投手陳品宏主投5局，被敲6安打，另有1次保送、3次三振，無失分，防禦率降至4.05，原本有望奪勝，不過牛棚未能守住領先，勝投資格飛掉。

8局上張奕登板，連續投出2次保送後，劉子杰執行短打，雖然連續界外形成2好球，仍順利完成任務。馬傑森獲保送攻佔滿壘，林立擊出游擊方向安打，桃猿一口氣攻下2分，以5比3超前。林立此役單場2安打、4打點，成為逆轉勝最大功臣。

桃猿牛棚穩住戰局，蘇俊璋中繼1局，陳冠宇也穩守1局，朱承洋鎮守最後一局，幫助桃猿守住勝利。蘇俊璋拿下本季第2勝。艾菩樂先發6局失3分，其中2分非責失，無關勝敗。