梅西、薩拉赫16強巔峰對決！　強碰埃及賭盤看好阿根廷大勝

▲「球王」梅西將領軍阿根廷朝8強叩關。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2026年FIFA世界盃即將進入白熱化的16強淘汰賽，台灣時間8日凌晨，奪冠大熱門阿根廷將移師亞特蘭大梅賽德斯-賓士體育場，與「法老王」薩拉赫（Mohamed Salah）領軍的埃及展開生死鬥。這場「梅薩對決」不僅是世界級巨星的正面交鋒，更攸關誰能搶下珍貴的8強門票。球王梅西（Lionel Messi）狀態火燙，運彩專家特別點出，此戰阿根廷有機會大勝。

阿根廷本屆世界盃展現強大統治力，進攻核心依舊由隊長梅西一手掌控。目前梅西已瘋狂轟入7球，在金靴獎爭奪戰中與哈蘭德（Erling Haaland）、姆巴佩（Kylian Mbappe）並列領先。數據顯示，梅西在近5場國家隊正式比賽中「場場進球」，近4場更是場均轟出至少4次射門，整體狀態堪稱恐怖。

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不過，擁有19年經驗的運彩分析師羅蘇（Emanuel Rosu）在《Covers》撰文指出，雖然梅西進球最穩，但在預測市場中，梅西隨時進球的機率高達64%（美國盤口-178），這也代表投資回報率極低，賠率「一點都不香」。羅蘇反而強烈推薦兩位尚未開胡的阿根廷中場大將，直言他們的進球賠率更值得彩迷關注。

針對戰術層面，知名分析師格林（Martin Green）與各大體育媒體均看好這將是一場大開大闔的對攻戰，紛紛推薦全場總進球數大於2.5球。格林強調，阿根廷目前處於恐怖的11連勝，本屆4場比賽已狂轟11球，淨勝球達+8，「埃及的防線根本無法限制已經轟入7球的梅西。」

《Covers》資深分析師法利（Sam Farley）更是毫不留情地批評，埃及隊在晉級過程中的表現有時「令人感到可恥」，球隊攻守極度失衡，面對實力較弱的澳洲竟選擇防守主軸策略，直到PK大戰才僥倖勝出。法利警告，若埃及敢給阿根廷這麼多的進攻空間，必將遭到無情懲罰，強烈看好阿根廷能以2球以上的差距大勝。

從進階數據來看，《體育畫報》分析師杜威（Peter Dewey）指出，阿根廷過去10場國際賽瘋狂打進31球，場均預期進球值（xG）高達1.73；反觀埃及場場失球，防線漏洞百出。杜威認為，阿根廷極有機會獨自踢穿2.5球的大分門檻，輕鬆挺進8強。

目前博彩盤口顯示，阿根廷在正規90分鐘內獨贏賠率為-250至-290，屬於絕對熱門。根據台灣運彩最新盤口，阿根廷獨贏賠率1.11、和局3.65、埃及勝出8.00。讓分盤部分，阿根廷讓1球賠率1.45、和局（阿根廷剛好贏1球）3.40、埃及受讓1球3.10。總進球數2.5球盤開出大球1.56、小球1.88。

▲埃及「法老王」薩拉赫將交手強敵阿根廷。（圖／達志影像／美聯社）