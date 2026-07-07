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川普介入美國仍慘敗　外媒狠酸：或許對比利時啤酒課徵100％關稅

▲▼美國總統川普6日在白宮出席玫瑰園俱樂部午餐會。（圖／路透）

▲美國總統川普因為介入世界盃美國前鋒巴洛根的禁賽案，遭到外媒狠酸。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）即便動用個人強大影響力，試圖在世界盃賽場上演「逆轉勝」，但最終仍敵不過球場上的實力差距！在16強淘汰賽前，川普雖強勢介入前鋒巴洛根（Folarin Balogun）的禁賽案，但美國隊7日仍以1比4慘敗給比利時，無緣晉級8強。賽後各國媒體火力全開，直言「川普的一通電話，改變不了比賽結果」。

本屆世界盃爭議不斷，美國前鋒巴洛根在32強對陣波士尼亞與赫塞哥維納時，因領到紅牌原定須禁賽1場，無緣在16強關鍵戰上陣。不料，川普竟親自致電FIFA主席英凡提諾（Gianni Infantino），隨後FIFA竟破天荒做出「禁賽延後1年執行」的罕見裁定，讓巴洛根得以「解禁」先發，此舉引發全球體壇強烈抨擊，認為政治黑手已公然介入足球。

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然而，這項充滿爭議的「護航」決定並未轉化為場上優勢。巴洛根今日表現平平，在比利時強悍的防守下幾近神隱，美國隊最終也以1比4潰敗，成為本屆唯一止步16強的主辦國。

賽後，國際輿論酸度爆表。西班牙《阿斯報》狠酸，「川普的一通電話，終究無法改變對比利時的結果。」更開玩笑表示，川普明天或許會考慮對比利時啤酒課徵100％的進口關稅。西班牙《SPORT》則點出勝負關鍵，「足球比賽終究是在球場上決定，川普與英凡提諾的介入無法左右戰局，反而激起比利時球員更強烈的鬥志。」

義大利權威媒體《米蘭體育報》也加入戰局，直言川普現在應該知道，足球遠比讓一名球員重新上場更複雜，並引用英國俗諺「善惡終有報」（What goes around comes around），形容美國隊完全低估了比利時在爭議後的求勝慾望。

此外，荷蘭媒體《Algemeen Dagblad》直指「比利時伸張了正義」，德國《圖片報》則以「比利時的復仇」來形容這場大勝。而比利時國家隊官方社群賽後更是不忘「補刀」，發文寫下：「我們稱它為Football，不是Soccer。」用經典的名稱之爭，狠狠嘲諷了美國一番。

▲▼世界盃美國巴洛根（Folarin Balogun）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國巴洛根領到紅盤卻豁免未禁賽，成為本屆一大討論焦點。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 2026世足世足世界盃16強比利時美國巴洛根川普

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