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統一獅攜手洛杉磯街頭品牌打造「不敗之獅」　阿跨面唱出台南精神

▲統一獅邀請《大嘻哈時代》冠軍饒舌歌手阿跨面開球。（圖／統一獅提供）

▲統一獅邀請《大嘻哈時代》冠軍饒舌歌手阿跨面開球。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／綜合報導

統一7-ELEVEN獅下半季首場主場賽事，以《不敗之獅》聯名企劃強勢登場。此次《不敗之獅》是統一獅與來自洛杉磯的國際街頭文化品牌UNDEFEATED攜手推出的跨界合作，推出聯名球衣、T恤、帽子、襪子等多款時尚單品與配件。合作消息公布後，讓大批球迷感到驚喜並引發熱烈迴響，今日中午統一獅萊恩酷商城首賣即銷售一空，也有不少球迷頂著豔陽，前往萊恩酷和順旗艦門市排隊搶購。

今日賽前，統一獅也特別邀請《大嘻哈時代》冠軍饒舌歌手阿跨面登場，演出他為此次聯名創作的主題曲〈不敗之獅〉，點燃球場熱血氣氛。阿跨面以「台南的囡仔」作為歌曲主軸，將統一獅的球隊精神、台南的城市記憶，以及球迷共同擁有的情感寫入歌詞，透過充滿生命力的台語饒舌，唱出屬於這座城市的驕傲。

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阿跨面透露，創作時將自己想像成場上衝勁十足的球員，並熱情表示：「找我就對了，沒有人比我這個在地囡仔更適合來做這件事。創作過程沒有遇到任何瓶頸，這很像直球正中我的棒子，而我大棒一揮擊出滿貫砲，是一次非常完美的合作！」演出結束後，阿跨面也擔任開球嘉賓，為本場賽事揭開序幕。

UniGirls詩詩、曼萍、Joy、侯芳則將MV中的精彩舞蹈搬上球場。有別於以往啦啦隊甜美形象，這次聯名企劃中，女孩們搖身一變，展現更具殺氣與帥度的一面。Joy表示，換上這身聯名商品時非常興奮，「感覺能夠更大方做自己。」

UNDEFEATED品牌精神如其名，強調「永不屈服、永不言敗」。本次合作便以「永不言敗」為核心，命名為《不敗之獅》。這裡所詮釋的「不敗」，並非從未失敗，而是在面對挫折與挑戰時，依然選擇勇敢迎戰、永不放棄。這樣的精神，不僅是統一獅一路走來所堅持的信念，也與UNDEFEATED自品牌創立以來所傳遞的精神相互呼應。

關鍵字： 統一獅阿跨嘻哈冠軍開球嘉賓大嘻哈時代

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