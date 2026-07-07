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內馬爾16強止步恐損失上億！爆賽前早拍好8支奪冠廣告

▲Neymar。（圖／達志影像／美聯社）

▲內馬爾與巴西止步世界盃16強，賽前準備好的8支奪冠廣告也全數喊卡。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

2026年美加墨世界盃正如火如荼進行，奪冠熱門巴西卻在16強以1比2爆冷敗給挪威，提前結束本屆賽事。除了無緣挑戰隊史第6座世界盃冠軍，當家球星內馬爾（Neymar）的商業布局也跟著落空。

根據巴西《Veja》報導，他早在世界盃開踢前就已簽下8份「奪冠限定」社群合作，只等巴西封王後曝光，如今隨著森巴軍團出局，相關計畫全數喊卡。

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《Veja》指出，內馬爾在出征世界盃前，就已完成這8份社群廣告合作的拍攝，包括影片與平面素材，其中也包含與博彩公司合作的宣傳內容。原本規劃只要巴西奪冠，就會透過內馬爾的個人社群平台陸續發布。

報導引述接近內馬爾的人士說法，這套行銷策略的核心，是希望無論巴西最終由哪位球員在賽事中成為焦點，都能將內馬爾塑造成巴西奪下第六冠的代表人物，也就是「六冠英雄」。

除了社群廣告外，巴西串流平台《Globoplay》也一路跟拍內馬爾及其家人，記錄世界盃期間的幕後點滴。這項計畫原本被視為巴西衝擊第六冠的重要紀錄，如今隨著球隊止步16強，這批素材是否仍會公開，或改以其他形式呈現，目前仍有待觀察。

消息曝光後，也在巴西引發熱議。部分媒體與市場人士分析，以內馬爾的商業身價推估，這批合作涉及的潛在商業價值可能相當可觀，甚至被形容為高達上億美元。不過《Veja》原文並未揭露實際金額，相關說法仍屬外界推估。

關鍵字： 2026美加墨世界盃巴西隊內馬爾商業合作爆冷

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