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亞運不再扛「首金」壓力　柔道男神楊勇緯：換我被隊友激勵！

「柔道男神」楊勇緯近期正緊鑼密鼓投入名古屋亞運備戰。（圖／記者杜奕君攝）

▲「柔道男神」楊勇緯近期正緊鑼密鼓投入名古屋亞運備戰。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／綜合報導

身為台灣體壇指標性人物，「柔道男神」楊勇緯近期正緊鑼密鼓投入名古屋亞運備戰。過去在亞、奧運賽場幾乎都是「奪牌打頭陣」的他，今年因賽程調整，改至賽期中段才登場。對此楊勇緯心態顯得相當從容，他笑說這次不當開路先鋒，反而有更多時間感受大賽氣氛，「說不定我也會成為被激勵的對象，讓比賽時更熱血！」

回顧上屆杭州亞運，楊勇緯在男子60公斤級一路過關斬將，不僅奪下該屆我國代表團首金，更是中華隊史具里程碑意義的第100面金牌，強大鬥志激勵不少後續登場的選手。過去亞奧運柔道賽事多安排在開幕隔日，身為最輕量級的楊勇緯總是當仁不讓，扛起「首戰即決戰」的奪牌重任。

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不過，今年名古屋亞運賽程出現變動，19日開幕後，柔道賽事預計於30日才點燃戰火。談到從「打頭陣」到「中場壓軸」的轉變，楊勇緯表示，「差別其實還好，但這次有更多時間能先感受賽事氣氛，看著隊友們拚戰，說不定換我被激勵，到我比賽時鬥志會更激昂。」

先前在烏蘭巴托大滿貫賽遭遇手腕傷勢，楊勇緯返台後經過密集治療與復健，目前已重回正常訓練軌道。面對即將到來的連番硬仗，他強調會以「平常心」看待，將緊湊的賽程視為職業生涯進化的養分。

按計畫，楊勇緯將於9月初啟程前往日本展開移地訓練，隨後直奔名古屋迎戰亞運。然而挑戰不僅於此，亞運落幕後隨即將迎來世錦賽，面對兩場一級國際大賽的「背靠背」夾擊，對體力與耐力無疑是極大考驗。

楊勇緯坦言，訓練強度必須做出更細緻的調配，他幽默表示，過去曾有過剛完賽隔天就飛往他地訓練的經驗，「現在我有經驗了，會把更多心力放在重視身體狀況的監控上。」

此外，本週期柔道規則微調，增設「有效」得分並縮短壓制得分秒數（5秒即可得分），這對擅長寢技的楊勇緯而言無疑是一大利多。他分析新制「有利有弊」，好處是若能提早得分，便能掌控比賽節奏，避免陷入消耗體能的黃金得分賽；但相對地，防守端必須更加滴水不漏，絕不能給對手任何可趁之機。

關鍵字： 楊勇緯柔道男神亞運名古屋亞運柔道

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