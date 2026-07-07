▲全力守護國手食安，國訓中心確認未受問題油品影響。（圖／國訓中心提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

距離2026名古屋亞洲運動會開幕僅剩2個多月，近日國內傳出部分大豆沙拉油產品遭檢出致癌物質超標，引發各界關注食品安全議題。國家運動訓練中心秉持「選手優先、食安第一」原則，第一時間啟動餐廳食材及用油全面清查機制，逐項盤點所有食用油及相關加工食品，經比對主管機關公布之品牌及批號後，確認中心餐廳使用產品均未受影響，並立即向教練及選手公告相關查核結果，讓培訓隊伍安心備戰。

國訓中心執行長趙士强表示，中心為提升餐食品質與食品安全，自2025年起已全面將餐廳主要烹調用油更換為芥子油及橄欖油，以提供教練、選手更健康、安全的飲食品質及環境。本次除全面檢視餐廳食用油外，也同步針對沙拉醬、泡麵、肉鬆等加工食品進行清查，逐一核對產品品牌及批號，確認均未涉及此次問題產品，確保培訓期間餐飲供應安全無虞。

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目前國訓中心餐廳已取得食品良好衛生規範準則（GHP）及危害分析重要管制點（HACCP）雙重認證，餐飲供應均依食品安全管理制度辦理，並落實原料驗收、保存、製程管理及環境衛生等各項作業規範。

趙士强指出，國訓中心並非食品檢驗專責機關，對於食品原料來源及製造品質，仍須仰賴中央主管機關的監督及食品安全監測制度把關。

國訓中心膳食團隊將持續要求合作廠商提供完整進貨資料，並透過定期訪廠、供應商管理、衛生稽查及必要抽驗等措施，持續精進食品安全管理機制，全力守護國家代表隊飲食安全，讓教練及選手能無後顧之憂，全心投入亞運備戰。