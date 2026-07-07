雙洋砲牽動輪值！林子崴剛解鎖生涯首救援　轉先發也準備好了

▲林子崴。（圖／樂天桃猿提供）

記者楊舒帆／新北報導

樂天桃猿補進雙洋砲，洋將配置可能連帶影響投手輪值，本土左投林子崴有機會轉任先發。他表示，過去總教練曾豪駒曾提過「有可能」，但尚未正式確定，因此自己沒有放太多心思在上面，不過隨著雙洋砲狀況出現，他已先做心理準備。

雙洋砲牽動輪值 先做心理準備

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林子崴本季從牛棚出發，主要擔任長中繼角色，自6月20日起逐漸拉長局數至2局，6月24日更後援3局無失分，解鎖生涯首次救援成功。前一戰2日登板，他同樣投滿3局，失2分拿下本季首勝。本季至今21場出賽皆為後援，累計1勝1敗、8次中繼成功、1次救援成功，防禦率1.93。

過去當先發輪值出現狀況時，曾豪駒也多次點名林子崴是先發的選項之一，林子崴笑說，「他之前口頭上說有可能，都沒有很確定。」若球隊真的要執行，應該會提前告知，林子崴也說，「有雙洋砲的狀況出現，勢必得有人去補這個位置，所以聽到的時候，就有先做一些心理準備、先發的準備。」

中繼經驗成養分 降低單局大量失分

林子崴本季多以中繼角色出賽，近期局數逐漸拉長。他認為季中轉換的難度主要在球數調整，「這兩場都有丟到3局，球數也慢慢拉高，投起來的感覺沒有跟以前不太一樣。」他也提到，若確定是先發登板，準備方式會不同，「先發會有更充裕的時間去準備，不是像中繼隨時準備。」

談到中繼經驗帶來的收穫，林子崴表示，中繼常在比分接近時登板，可能是落後1分、領先1分或平手，容錯率相對低。他認為這些經驗轉回先發後可以運用，尤其去年自己曾出現單局大量失分情況，「今年在中繼就不能有這種狀況，因為局數比較後面，會讓球隊很難追趕比分。」

▲林子崴。（圖／樂天桃猿提供）

林子崴日前也拿下生涯首次救援成功。他笑說，當時沒有特別多想，「我想說丟兩局都還不錯，就跟教練說可以再一局。」教練的回應是，「我也沒有把你換下來。」因為已聽說可能要轉先發、慢慢把局數拉長，沒想過會解鎖救援成功。真正讓他印象深刻的是賽後圓陣，「我趕快問隊友，這怎麼做？我第一次來。」他笑說，圓陣動作要前後跳，「我就不會啊。」

本土投手良性競爭 目標撐住5、6局

樂天本土投手曾家輝近期表現不錯，林子崴也提到，春訓時就預期今年會有不少局數需要本土投手分擔，「我、（劉）家翔、（曾）家輝和（陳）克羿，春訓時都有預料到今年會有機會，要分擔局數。」他認為彼此之間不是要特別贏過誰，而是互相幫助，「大家都有機會，就是怎麼把握住自己的機會，是良性競爭，讓大家一起成長。」

若下半季正式進入先發輪值，林子崴表示，目標就是對局數有所貢獻，「既然是以先發角色出賽，就要對局數有貢獻。」他也希望每場比賽都能累積不同經驗，不會把目標設得太高，「可能每一場像曾家輝這樣，丟5局、6局，基本任務完成，不要給中繼投手帶來太多負擔。如果有能力，就再多丟一點。」