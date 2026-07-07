巨人、軟銀通算30轟！威克轉戰樂天桃猿　日媒也關注赴台延續生涯

▲樂天桃猿雙洋砲。（圖／樂天桃猿提供）

記者楊舒帆／綜合報導

前讀賣巨人、軟銀鷹洋砲威克（Adam Walker）轉戰台灣中職樂天桃猿，引起日本媒體關注。《Daily Sports》、《體育日本》及新潟當地媒體NST等日媒皆報導，Oisix新潟天鵝之皇棒球俱樂部6日宣布，威克因海外移籍正式退團，接下來將加盟台灣職棒樂天桃猿。

威克透過Oisix新潟球團發表談話，感謝所有與球團相關的人員，「我想感謝Oisix新潟天鵝之皇棒球俱樂部組織中的每一個人。隊友、教練團與工作人員，讓我今年擁有非常棒的經驗。從春訓、開幕戰到現在，我們一路團結在一起，努力奮戰。」

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威克也特別向新潟球迷致意，「接著，我想感謝所有新潟球迷給予的美好支持。無論下雨或晴天，無論炎熱或寒冷，你們都到場支持這支球隊，這對我們來說意義重大。我希望自己曾經帶給大家開心的時刻，也讓你們臉上露出笑容。」

即將離開日本前往台灣，威克仍不忘鼓勵新潟球迷繼續支持球隊，「從現在開始，我將離開這裡，但請大家繼續大聲應援，支持這支很棒的球隊。接下來我會從台灣繼續支持Oisix新潟，Always GATAHOOO！」

現年34歲的威克身高196公分、體重104公斤，右投右打，守備位置為外野手。2022年加盟讀賣巨人，效力兩季後，2024年轉戰軟銀鷹，3年日職一軍合計敲出30轟。今年效力Oisix新潟，在二軍官方賽出賽60場，打擊率2成48，敲出東區並列最多的13轟，另有34分打點，排名東區第2。

日媒以「前巨人洋砲轉戰台灣樂天桃猿」、「日職通算30轟洋將赴台」等角度報導威克加盟樂天桃猿。威克接下來將把長打火力帶到中職，延續職棒生涯。