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林立回歸樂天打線循序漸進　廖健富二軍復出先觀察

▲林立。（圖／樂天桃猿提供）

▲林立。（圖／樂天桃猿提供）

記者楊舒帆／台北報導

樂天桃猿主力打線逐步回歸，林立近期重返一軍，廖健富也在二軍復出。總教練曾豪駒表示，林立目前已算健康，但仍需要重新適應一軍比賽強度，球隊會每天觀察他的身體反應；廖健富則剛開始出賽，還需要一點時間銜接。

林立回歸後，近期採取先發一場、休息一場的方式調整。曾豪駒表示，前一週主要希望他慢慢銜接一軍強度，「這禮拜開始可能就會出賽兩場，我們再去看他的狀況，目前就是先以這個對話來做調整。」

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談到林立身體狀況，曾豪駒表示，他目前需要的是適應，「他其實已經算健康。」不過也補充，林立傷勢仍是球隊必須持續觀察的重點，「你也不能說他完全健康，因為他的傷就是一直擺在那邊，經過休息、治療可能會好一點，但未來連續出賽後是不是會再影響傷勢，這都是我們要評估、觀察的。」

至於林立是否最多只會連續兩場出賽，曾豪駒表示不一定，「這一週開始，每一天都會去觀察他的身體狀態。」他也提到，若林立順利恢復，再加上兩名洋砲補強，球隊期待能創造更好的得分效應與攻勢串聯，「彼此之間也有內部競爭，我們覺得這不是壞事，看怎麼樣把整體績效發揮出來。」

廖健富今天在二軍先發中外野，打一打席後退場。曾豪駒表示，這是他剛復出的安排，「目前的安排是這一次，之後每一天去觀察他的狀態。」他指出，廖健富要回到一軍仍需要時間適應比賽強度，「整體可能需要有一點時間，讓他去適應整個一軍的強度。」

此外，樂天投手調度也將因雙洋砲配置而受到影響，本土投手需要承擔更多局數。曾豪駒提到，球隊近期也在讓部分本土投手拉長局數，準備往先發方向調整，「林子崴本來就丟長中繼，最近因為這個狀況，局數有慢慢拉長，近期應該也會往準備先發。」

關鍵字： 樂天桃猿林立復出廖健富回歸雙洋砲球隊調度

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