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桃猿明天開箱道威聖！雙洋砲同場有機會　曾總：創造更好得分效益

▲樂天桃猿雙洋砲。（圖／樂天桃猿提供）

▲樂天桃猿洋砲道威聖。（圖／樂天桃猿提供）

記者楊舒帆／台北報導

樂天桃猿下半季補進雙洋砲道威聖、威克，總教練曾豪駒表示，球隊上半季因主力核心打線狀況不佳、傷兵影響，加上板凳深度落差，才會選擇在洋將配置上變陣，希望藉此提升得分效率與隊內競爭力。

過去「暴力猿」打線是樂天招牌，不過本季上半季攻擊火力不如預期。曾豪駒表示，「中間當然有很多原因，主力核心打線是不是狀況不好、有受傷狀態，戰力明顯落差之後，板凳深度是不是足夠，這我們都一直在想辦法。」他指出，下半季主力陸續回歸後，已看到比較好的狀態，接下來重點是如何延續。

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談到兩名洋砲是否可能同場出賽，曾豪駒表示，「有可能，這是整個球隊方向。當然兩個同時出賽時，就是看怎麼樣把整個效益做到最大。」若兩人同場先發，將是中職自2015年中信兄弟耐克、佩卓後，11年來首次同隊雙洋砲先發。

不過雙洋砲配置也代表洋投名額受到壓縮，曾豪駒坦言，本土投手必須承擔更多局數，「這個過程一定有期待，也有擔憂。」他表示，球隊一直想培養本土投手，若沒有空間就沒有機會站上來，「有空間的話，才能看到是不是可以適應這樣的狀態。」

兩名洋砲特色方面，曾豪駒表示，道威聖已完成註冊，最快明天登錄，守備位置中外野、左右外野都可以，一壘也能守，屬於中長程型打者。威克則預計近期、這一週內報到，身高196公分，屬於更偏長打型打者。

曾豪駒指出，威克近期仍在日本獨立聯盟出賽，有維持比賽感覺，銜接比賽應該會比較快。至於球隊觀察兩人多久，他表示，球隊已有一段時間蒐集資訊，也詢問過比賽狀況，「找這兩個洋砲，球隊也是想要在今年拚好成績。」

隨著洋砲加入，樂天也必須調整洋將名單。曾豪駒透露，日本投手榊原元稀已先被註銷，不過仍會維持在二軍出賽。若第二名洋砲正式註冊，目前洋將中還需再取捨一人，數據上艾菩樂較危險，曾豪駒坦言，「他上一場投得很好。」確切人選還有待討論。

關鍵字： 標籤:**樂天桃猿中職雙洋砲曾豪駒道威聖威克

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