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美國巴洛根「紅牌特赦」仍慘敗　伊朗足協補刀：全世界都在慶祝

▲美國世足歸化前鋒巴洛根（Folarin Balogun）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國隊前鋒巴洛根因為紅牌「特赦」事件，遭到全球網暴。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2026世界盃足球賽爆發重大爭議！美國隊前鋒巴洛根（Folarin Balogun）在獲得「總統級待遇」免除紅牌禁賽後，今日在對陣比利時之戰強勢回歸，引發外界強烈抨擊。然而，即便有特權加持，美國最終仍以1比4慘敗出局。對此，曾痛批遭到不平等待遇的伊朗足協大肆慶祝，直言這是「足球戰勝政治」的恥辱性失敗。

此次爭議的核心在於巴洛根，他在前一場對戰波士尼亞與赫塞哥維納時領到紅牌，按規定應自動禁賽一場。未料，傳出美國總統川普（Donald Trump）竟親自介入，向FIFA主席英凡蒂諾（Gianni Infantino）「關切」此案，最終讓巴洛根奇蹟般地躲過懲處，今日照常披掛上陣。

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然而，政治力介入似乎並未轉化為場上的勝利。美國隊今日面對「歐洲紅魔」比利時，防線徹底崩盤，最終以1比4吞下慘烈敗仗。賽後，比利時中場球員拉斯金（Nicolas Raskin）難掩激動，直言這場勝利就是「天理昭彰」，一吐對美國隊獲得特權的不滿。

值得一提的是，本屆賽事中自認受盡委屈的伊朗隊，也逮到機會大肆反擊。伊朗隊先前曾抱怨賽程安排導致舟車勞頓，總教練高蘭諾伊（Amir Ghalenoei）更曾聲稱他們是本屆「最受壓迫」的國家。

眼見美國隊即便有總統撐腰仍慘遭淘汰，伊朗足球協會發言人賽後語帶諷刺地表示，「現在全世界都在載歌載舞，慶祝政治在足球面前，遭遇了恥辱性的失敗！」這番言論也讓這場足球大戰的政治硝煙味，延續到了場外。

▲伊朗最後一刻遭擠出32強。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗足協逮到機會狂酸美國。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 2026世足世足世界盃16強比利時美國巴洛根伊朗

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