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比利時闖8強卻折大將！24歲主力十字韌帶斷裂　世界盃提前報銷

▲比利時中場奧納納（Amadou Onana）在世界盃16強對美國之戰因膝傷倒地接受治療，賽後證實前十字韌帶（ACL）斷裂，提前告別本屆世界盃。（圖／達志影像／美聯社）

▲比利時中場奧納納（Amadou Onana）在世界盃16強對美國之戰因膝傷倒地接受治療，賽後證實前十字韌帶（ACL）斷裂，提前告別本屆世界盃。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

比利時在2026世界盃16強賽以4比1擊敗地主美國，順利挺進8強，不過賽後卻傳出壞消息。主力中場奧納納（Amadou Onana）確定遭遇前十字韌帶（ACL）斷裂重傷，不僅提前告別本屆世界盃，也將缺席未來數月賽事，對比利時及英超阿斯頓維拉都是重大打擊。

現年24歲的奧納納此役上半場與美國後衛羅賓森（Antonee Robinson）一次碰撞後傷及左膝，隨即無法繼續比賽，被迫提前退場。

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比利時總教練賈西亞（Rudi Garcia）賽後受訪時便透露，奧納納的傷勢恐讓他提前結束世界盃之旅。隨後多家外媒證實，他已確診前十字韌帶斷裂，將接受長時間復健。

雖然少了中場主力，比利時並未受到太大影響，德凱特拉雷（Charles De Ketelaere）上演梅開二度，范阿肯（Hans Vanaken）、盧卡庫（Romelu Lukaku）各進一球，終場4比1淘汰地主美國，晉級8強，接下來將與西班牙爭奪4強門票。

前十字韌帶斷裂是足球員最嚴重的傷勢之一，一般復原期約需6至9個月，甚至更長時間。奧納納除了無緣續戰世界盃，也將面臨漫長復健，阿斯頓維拉新球季備戰計畫勢必受到影響，而比利時也得在少了中場屏障的情況下，迎接接下來更加艱鉅的淘汰賽考驗。

關鍵字： 標籤:**世界盃ACL斷裂比利時足球奧納納傷勢淘汰賽

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