後藤看好育成洋投拉高悍將競爭感　林威助傾向續找洋投戰力

▲日籍投手山崎正義已抵達台灣。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將持續網羅育成洋投，近期宣布簽下日本籍投手山崎正義，副領隊林威助認為，育成洋投能先在二軍調整，狀況若到位，對球隊戰力也會有幫助；一軍總教練後藤光尊則表示，這類育成戰力能拉高隊內競爭感，「會找來就有一定水準。」

山崎正義已抵達台灣，並於今日進行LIVE BP。林威助觀察後表示，「他變化球跟球的尾勁看起來不錯，今天LIVE BP，等下會再看他狀況如何。」球團規劃待相關程序完成後，山崎正義將投入二軍訓練，並透過二軍實戰持續養成。

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談到富邦近期接連補進育成洋投，林威助表示，阿部雄大升上一軍後已有表現，因此球團考量先讓這些投手在二軍有好的調整，「狀況好的話，對戰力也有幫助。」富邦悍將日前已註銷洋投愛力戈，林威助也指出，球隊仍需要備用戰力，至於是否持續尋找新洋投，「都有可能，還是要看這幾個投手表現如何。」

富邦近期育成洋投多來自日本，林威助坦言，「日本我比較熟悉一點。」他也提到，從日職選秀觀察，近年從獨立聯盟被選進職棒的球員不少，德島藍短襪也有許多案例，「投手養成這塊評價很高，目前近幾年都不錯。」他透露，其實已經注意山崎正義一段時間。

後藤光尊則從一軍角度看待育成洋投補強，認為這不只是增加人手，也會帶動隊內氣氛，「對球隊來說，這種育成戰力可以拉高競爭感，會找來就有一定水準。」富邦期盼透過二軍農場培訓體系，讓山崎正義持續成長，也為未來戰力儲備更多可用之兵。