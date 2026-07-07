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逃過禁賽仍慘敗！巴洛根遭網暴　比利時主帥暖心力挺：不是他的錯

▲比利時總教練加西亞。（圖／達志影像／美聯社）

▲比利時總教練加西亞暖心力挺美國巴洛根。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

美國隊前鋒巴洛根（Folarin Balogun）在逃過紅牌禁賽爭議後，今日在對陣比利時的關鍵之戰依舊披掛上陣。然而，美國隊最終以1比4慘敗收場，也讓巴洛根瞬間成為眾矢之的，甚至遭到大批網友言語攻擊。對此，比利時主帥加西亞（Rudi Garcia）賽後特別為他發聲，直言巴洛根無須為此負責，更暖心安慰表示，「這真的不是他的錯。」

巴洛根在此前因紅牌爭議引發外界熱議，最終雖躲過禁賽處分，今日如願獲准上場，但他在場上表現平平，未能助隊扭轉頹勢。隨著美國隊吞下大敗，不少抱著「看笑話」心態的球迷紛紛湧入社群媒體對其進行抨擊，讓這位23歲前鋒再次被推上風口浪尖。

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賽後，比利時總教練加西亞透露，巴洛根曾主動找他討論此事。加西亞對此感性表示，「他來跟我談了這件事，我真的很感激。我告訴他，這並不是巴洛根的錯，他不應該為此受到任何責備，我也已經把這份想法傳達給他了。」

面對這次的紅牌風波，加西亞強調這完全沒有影響到比利時的備戰狀態，「這絲毫沒有改變我們的決心，無論美國隊的陣容如何變化，對我們來說，真正重要的是執行好自己的比賽計劃。」

儘管比利時最終帶走勝利，加西亞仍大方給予對手高度評價，「我還是要祝福美國隊，無論這場比賽結果如何，他們都度過了一屆精彩的世界盃。總教練波切蒂諾（Mauricio Pochettino）非常出色，所以我對他們能有如此表現並不感到驚訝。」

▲比利時總教練加西亞。（圖／達志影像／美聯社）

▲加西亞今日賽後與美國隊主帥握手致意。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 2026世足世足世界盃16強比利時美國巴洛根加西亞

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