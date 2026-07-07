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紅牌「特赦」引熱議　巴洛根喊冤：並非我能決定

▲巴洛根（Folarin Balogun）。（圖／路透）

▲巴洛根因為紅牌「特赦」事件，成為眾矢之的。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

2026世界盃足球賽16強淘汰賽爆出驚天爭議！地主美國隊7日迎戰強敵比利時，賽前最引人注目的莫過於前鋒巴洛根（Folarin Balogun）的「紅牌特赦案」。在美國輸球淘汰後，巴洛根受訪時公開強調，「整個過程我完全沒有參與，這件事本身並非我個人能決定的。」

儘管在美國總統川普（Donald Trump）親自致電FIFA主席關切下，巴洛根奇蹟式獲准出賽，但美國隊全場防線崩盤，最終仍以1比4慘敗給比利時，無緣晉級。

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本場比賽開踢前就充滿火藥味，主因是美國前鋒巴洛根原先因上一場領到紅牌應遭禁賽，但在美國總統川普證實，自己曾親自致電FIFA主席英凡提諾（Gianni Infantino）「表達關切」後，國際足總竟罕見開綠燈暫緩處分，此舉引發足球界譁然，比利時軍團更是對此強烈不滿。

然而，「特赦令」並未成為美國隊的救命仙丹。巴洛根此戰雖掛帥先發，但全場存在感低迷，除了上半場第31分鐘在禁區外約23公尺處製造一次犯規，替球隊贏得自由球機會外，進攻端幾乎隱身。第82分鐘，巴洛根雖嘗試左腳抽射，卻遭比利時明星門神庫爾圖瓦（Thibaut Courtois）強勢封阻，最終巴洛根在第92分鐘被換下場，只能眼睜睜看著球隊遭對手4球痛宰。

賽後談到鬧得沸沸揚揚的禁賽爭議，巴洛根無奈表示，「當我領到紅牌時，我接受了判決；當有人告訴我可以上場時，我也接受了決定。整個過程我完全沒有參與，這件事本身並非我個人能決定的。」

對於外界質疑巴洛根此戰「神隱」、存在感不高的批評，美國隊隊長亞當斯（Tyler Adams）則顯得相當火大，他在賽後受訪時直言反問，「今天場上有誰真的有很高的存在感嗎？」

亞當斯隨後也替隊友緩頰表示，「我們很高興他最後能上場，今天他一直努力想成為對手防線的麻煩，有幾次也確實做到了。他盡可能做他最擅長的事情，只是今天真正屬於他的機會確實不多。」美國隊地主優勢失靈，在爭議聲中慘澹出局，也讓這場「川普關切案」留下更多討論空間。

關鍵字： 2026世足世足世界盃16強比利時美國巴洛根上訴

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