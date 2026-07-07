李東洺遭龍斬斷10連勝不找藉口　自評失投逾10顆：挨轟是技不如人

▲李東洺。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／台北報導

富邦悍將投手李東洺5日對味全龍先發4.1局失4分，挨郭天信、朱育賢、陳子豪3轟，個人自4月18日起的10連勝畫下句點。賽後他自評狀況，坦言失投太多，「我自己有看到10顆以上失投球，對目前聯盟排名第一的球隊出現這麼多失投，被打很多長打不意外。」

李東洺此役被敲7安打，包含3轟，失4分皆為責失，防禦率上升至2.05；單場被敲3轟、單季挨5轟都寫下生涯新高。談到首局被郭天信開轟，他表示，「郭天信那天真的很厲害，狀態非常好。捕手其實有提醒我，是我自己很果斷說要這樣投，技不如人嘛。」至於朱育賢、陳子豪的長打，他也歸因於自己投到好打位置，「如果不要投到那邊，基本上可以把傷害降到最小。」

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賽後回看重播，李東洺發現自己不只控球不理想，投球動作也和平常不同，「這也是接下來要注意的地方。」他提到，近期每場比賽都有失分，早已察覺狀態並非最佳，「怎麼把傷害縮到最小、把局數拉長，是那天投球的想法，只是結果沒有那麼好。」

李東洺去年全季投75.2局，賽前本季已累積70.1局，加上此戰4.1局，已接近生涯新高。談到天氣轉熱與局數增加，他坦言，「說不影響是騙人的，但希望不要把這當藉口，其他隊也是這個狀況。」他表示，下半季對自己是新課題，各隊經過半季後已更熟悉他的球路與配球模式，接下來必須學習把球投得更刁鑽，或讓打者用不舒服的方式擊球，目標仍是撐完整季輪值。

味全總教練葉君璋賽後曾說，「總是要有人把他弄下神壇。」李東洺回應，自己沒有把目標放在投贏誰，「我希望上場就是幫助球隊有贏球機會，把比分壓低。也會有表現不好的時候，不可能每個人都一直贏球，怎麼在失敗中學經驗，是我要繼續加油的地方。」

至於10連勝中斷是否有鬆一口氣的感覺，李東洺表示，外界或許會在意紀錄，但他上場時沒有想過幾連勝，「我就是先發投手，把該做的責任吃完，幫助球隊守下更多局數、創造贏球機會。」

被問到是否有迷信或固定習慣，李東洺笑說自己不是迷信的人，沒有「球衣不洗」或固定穿同一件衣服的習慣，「睡眠、飲食、訓練會盡量維持，但生活上就是正常，該幹嘛就幹嘛。」至於天母球場，他笑說曾在國家隊集訓時也投得不理想，「難免會往那邊想，但我相信可以克服，放假可以去那邊遛狗熟悉一下球場。」