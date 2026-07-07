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賭盤挺哥倫比亞　國際專家卻挺曼贊比領軍瑞士逆勢突圍

▲曼贊比（Johan Manzambi）表現亮眼，率瑞士以2比1力克加拿大。（圖／達志影像／美聯社）

▲瑞士超級新星曼贊比在此次世界盃表現亮眼。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2026年FIFA世界盃16強淘汰賽迎來最難以預測的「割喉對決」！歐洲鐵壁瑞士隊將於台灣時間8日凌晨4點，移師加拿大溫哥華BC體育館，與南美勁旅哥倫比亞展開激鬥。儘管哥倫比亞在賠率上稍佔優勢，但多位國際頂級運彩分析師發出「逆風預警」，看好整體性與效率更佳的瑞士能順利突圍，睽違多年再次殺進世界盃8強。

兩隊歷史上雖有4次交手，但在世界盃舞台碰頭要追溯到32年前的1994年美國世足賽。本屆賽事兩軍皆以3勝1和的不敗戰績強勢挺進16強，雖然哥倫比亞帳面賠率被列為微幅熱門，但瑞士隊近年的蛻變絕對不容小覷。

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瑞士男足過去在淘汰賽階段總是一勝難求（前一勝已是1938年），但在總教練亞金（Murat Yakin）率領下，這支「十字軍團」正徹底改寫歷史。他們在32強賽以2比0完勝阿爾及利亞，締造隊史首次在世界盃的3連勝壯舉。

瑞士此役最大的「核武」，莫過於年僅20歲的超級新星曼贊比（Johan Manzambi）。這位在小組賽次輪才替補上陣的奇兵，目前已狂飆3進球、2助攻，單屆直接製造5顆進球。

根據數據統計，過去60年世足歷史中，能在21歲以下達成此成就的球員，僅有2010年的德國傳奇球星穆勒（Thomas Muller）。在曼贊比與恩博洛（Breel Embolo）組成的神童鋒線領軍下，瑞士近10場國際賽保持不敗，穩定度正處於巔峰。

反觀哥倫比亞，球風雖大開大闔，本屆累積79次射門高居全大會第2（僅次於巴西），但卻陷入「浪費子彈」的危機。數據顯示，哥倫比亞每腳射門的預期進球值（xG）僅有慘淡的0.08，在16強隊伍中排名倒數第2。

雖然陣中坐擁拜仁慕尼黑巨星迪亞斯（Luis Diaz）與核心阿里亞斯（Jhon Arias），但哥倫比亞在面對葡萄牙與迦納時，都暴露了「優勢無法轉化為進球」的弱點。加上主力前鋒科爾多瓦（Jhon Cordoba）因大腿傷勢報銷，進攻流暢度勢必受到衝擊。

針對這場勝負差極其細微的強強對話，權威博彩媒體與分析師紛紛點出兩隊核心落差，力挺瑞士能笑到最後：

資深分析師伊斯特漢（James Eastham）指出，市場嚴重低估瑞士價值。進階數據顯示，瑞士面對強敵時場均能創造+2.0球的淨勝球差，優於哥倫比亞。在進攻轉化率明顯佔優的情況下，大膽推薦投注瑞士常規時間獨贏。

雖然哥倫比亞防守穩健，但瑞士踢法快速直接，過去4場狂轟9球。由於瑞士小組賽場場都有失球，這給了迪亞斯與「J羅」羅德里格斯（James Rodriguez）破門機會。一旦僵局被打破，極可能演變成一場精彩的對攻飆分大戰。

關鍵字： 2026世足世足世界盃16強哥倫比亞瑞士曼贊比

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