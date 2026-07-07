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日本隊來台拚首冠！對台灣王牌投手出爐　監督：每場都想完封

▲日本大學代表隊鈴木泰成（青山學院大，左起）、鈴木英之總教練、渡部海（青山學院大）、榊原七斗（明治大）。（圖／日本武士官網）

▲日本大學代表隊鈴木泰成（青山學院大，左起）、鈴木英之總教練、渡部海（青山學院大）、榊原七斗（明治大）。（圖／日本武士官網）

記者楊舒帆／綜合報導

「2026年第一屆四國菁英棒球對抗賽」將於11日至15日在台中登場，日本大學代表隊7日在神奈川縣平塚市完成赴台前最終集訓，據日媒《日刊體育》報導，總教練鈴木英之展現爭冠企圖心，喊話希望集結投手群戰力，「想每一場都完封對手。」

日本隊首戰11日將對上台灣，預計由王牌右投鈴木泰成（青山學院大）先發。他表示，「我的狀況正在往上，應該還能更好。」去年日美大學棒球賽曾3場登板、4局無失分，他也透露，會充分運用直球與指叉球組合壓制對手。

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日本隊7日進行國內最後一天調整，鈴木英之在練習前提醒球員，「比賽不會是漂亮的內容，要靠拚勁與韌性一路纏鬥。」他也要求自由打擊不能只是打得舒服，而是要帶著更高意識投入。當天訓練以外野、內野，以及投手與內野配合、牽制練習為主，最後再進行自由打擊，上午結束課表。

鈴木英之表示，這次集訓最大收穫是全隊沒有傷兵，選手狀況也逐漸上升，「我們想把投手力放在最前面。」考量台灣天氣高溫潮濕，加上賽程可能連打5天，他強調必須「集結總力」應戰。

打線方面，鈴木英之經過2場熱身賽後決定重組中心棒次，由榊原七斗（明治大）扛第3棒，隊長兼捕手渡部海（青山學院大）擔任第4棒。鈴木英之坦言，讓渡部同時背負隊長、捕手與第4棒重任或許嚴苛，但已經下定決心，「希望靠狀況好的榊原與渡部串聯攻勢。」

日本隊8日抵台，9日將與台灣當地球隊進行練習賽，10日安排官方練習，11日首戰台灣，接著12日對韓國、13日對美國，14日準決賽，15日決賽。

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