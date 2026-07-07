大谷3安4打點、300轟M1　羅伯斯：好久沒看到翔平

▲大谷翔平。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平台灣時間7日對戰科羅拉多洛磯，單場4打數3安打、包括1發逆轉兩分砲，貢獻4分打點，幫助球隊8比7驚險奪勝，賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）也不吝稱讚，「好久沒有看到這就是翔平的打擊。」

大谷此役擔任先發第一棒、指定打擊，3局下0比1落後時，鎖定左投弗里蘭（Kyle Freeland）第一球偏中間的卡特球，一棒轟向左中外野，擊出本季第19轟逆轉戰局。這發全壘打擊球初速170.4公里、飛行距離115.5公尺，也讓他距離大聯盟生涯300轟僅差1支。

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除了全壘打外，大谷4局下再敲出2分打點安打，7局也補上右外野安打，完成本季第7場單場3安演出。9局下，道奇一度有機會在正規9局結束比賽，但洛磯選擇故意四壞保送大谷，不願與他正面對決。

賽後羅伯斯表示，「今晚真的好久沒有看到『這就是翔平』的打擊了，他把一顆投得非常漂亮的卡特球轟成全壘打，在對方內野採取趨前守備時，又擊出一支強勁平飛安打，之後還再補上一支安打。」

大谷日前曾因右手肱二頭肌不適缺席先發，對於他的身體狀況，羅伯斯也給出正面回應，「他的二頭肌沒有問題，我認為今晚，他已經回到屬於他的樣子了。」