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中職明星賽掀回憶殺！草蜢、《灌籃高手》上杉昇、蕭煌奇登大巨蛋

▲2026中職明星賽賽後演唱會卡司公布，六組重量級歌手將接力登台 。（圖／中職提供）

▲2026中職明星賽賽後演唱會卡司公布，六組重量級歌手將接力登台 。（圖／中職提供）

記者楊舒帆／綜合報導

2026台灣精品中華職棒明星對抗賽將於7月18、19日在臺北大巨蛋盛大登場，除了兩天精彩賽事外，眾所矚目的賽後演唱會也將熱力開唱。今年明星賽邀請六組橫跨不同世代、不同音樂風格的重量級歌手輪番登台，從流行創作、R&B、經典唱跳到搖滾金曲，陪伴球迷一起享受結合棒球、音樂與娛樂的夏日盛典。

7月18日由「創作才子」韋禮安、「金曲歌王」李玖哲及「香港殿堂級天團」草蜢接力登台，以創作流行、R&B與經典唱跳演出，點燃大巨蛋夏夜熱情。7月19日則由「日本搖滾傳奇歌手」上杉昇、「創作歌后」戴佩妮及「金曲台語歌王」蕭煌奇輪番開唱，跨越不同世代與音樂風格，以一首首耳熟能詳的經典作品，為明星賽再掀高潮。

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韋禮安曾於2023年明星賽擔任表演嘉賓，不僅帶來多首人氣歌曲，更與多位球星同台合唱，留下令人印象深刻的演出。他以細膩的詞曲創作與溫暖嗓音深受歌迷喜愛，多次榮獲金曲獎肯定，兼具創作實力與現場演唱魅力，令人期待他再次與球迷相見。

李玖哲以渾厚且極具辨識度的R&B唱腔征服華語樂壇，〈我會好好過〉、〈想太多〉、〈Will You Remember Me〉等作品至今仍是許多人心中的經典。他充滿感染力的現場演唱，也將為明星賽注入不同的熱情與能量。

香港殿堂級唱跳團體草蜢由蘇志威、蔡一智及蔡一傑組成，出道超過40年，以充滿活力的舞台演出風靡華語樂壇，更在香港紅館締造無數演唱會紀錄。〈失戀陣線聯盟〉、〈寶貝對不起〉等經典歌曲傳唱至今，相信將帶領全場球迷重溫青春回憶。

上杉昇是日本90年代傳奇搖滾樂團WANDS主唱兼作詞人，獨具魅力的嗓音陪伴無數歌迷走過青春歲月，其中《灌籃高手》片尾曲〈直到世界盡頭〉更是跨越世代的經典名曲。這次他首度登上中職明星賽舞台，將重現經典旋律，勢必掀起滿滿回憶殺。

金曲創作歌后戴佩妮出道多年，身兼創作人與歌手，曾榮獲金曲獎最佳國語女歌手、最佳作曲人等多項肯定，也曾以佛跳牆樂團拿下最佳樂團獎。〈你要的愛〉、〈街角的祝福〉、〈愛瘋了〉等代表作品歷久彌新，充滿生命力的創作風格深受歌迷喜愛。

明星賽老朋友蕭煌奇今年憑藉專輯《做一個惜情軟心的人》，一舉奪下金曲獎「最佳台語男歌手獎」及「最佳台語專輯獎」，締造個人第五座台語歌王紀錄。他在今年奪下金曲獎後特別保留時間，再度登上明星賽舞台獻唱，渾厚且充滿情感的歌聲，將為明星賽留下最動人的時刻。

2026台灣精品中華職棒明星對抗賽，不僅集結全台頂尖棒球明星，也邀請華語樂壇重量級卡司齊聚大巨蛋。兩天六組實力派歌手輪番登場，不同風格的音樂演出將與球場上的精彩對決相互輝映，帶給所有球迷最難忘的夏日棒球盛典。

▲中職明星賽演唱嘉賓。（圖／中職提供）

▲2026中職明星賽賽後演唱會卡司公布，六組重量級歌手將接力登台 。（圖／中職提供）

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