道奇本季首次延長賽！史考特放火遭追平　締造罕見紀錄



▲史考特（Tanner Scott）。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇台灣時間7日在主場迎戰科羅拉多洛磯，原本帶著3分領先進入9局，卻因終結者史考特（Tanner Scott）救援失敗遭追平，比賽也因此進入延長賽，這是道奇本季第92場比賽才首次打進延長賽。不過，球隊最終仍靠著拉辛（Dalton Rushing）11局下敲出再見安打，以8比7收下勝利，成為本季大聯盟首支60勝球隊。

道奇前3局靠大谷翔平兩分砲逆轉戰局，4局再灌進4分，先發投手勞爾（Eric Lauer）主投6局失3分，將領先交給牛棚。

然而9局上，史考特登板後遭遇亂流，1出局後連續被敲安打，接著又被卡洛斯（Kyle Karros）擊出帶有2分打點的適時安打，讓洛磯追平比分。

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9局下，道奇仍有機會提前結束比賽，1出局二壘有人時，拉辛遭到三振，大谷翔平隨後被故意四壞保送，不過帕赫斯（Andy Pages）遭到三振，比賽因此進入延長賽。

根據統計，這是道奇本季首次打延長賽，也是球隊直到第92場比賽才首度進入延長賽，這項紀錄為大聯盟史上第2晚才迎來首次延長賽，僅次於2005年波士頓紅襪的第99場。

最終比賽來到11局下，道奇攻佔二、三壘，拉辛敲出中外野再見安打，幫助球隊驚險收下勝利，同時成為本季大聯盟最快達成60勝的球隊。