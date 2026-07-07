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道奇再見安奪本季60勝！大谷翔平炸第19轟、3安4打點大爆發

記者王真魚／綜合報導

道奇7日（台灣時間）在主場迎戰洛磯，上演戲劇性逆轉秀，雖然9局上遭對手灌進4分追平，一路鏖戰至延長11局，最終靠著拉辛（Dalton Rushing）敲出再見安打，以8比7氣走洛磯，收下本季第60勝。

大谷翔平此役火力全開，4打數3安打、灌進4分打點，還轟出本季第19號全壘打，生涯累積299轟，距離300轟里程碑僅一步之遙。

道奇2局上先掉1分，3局下立即反擊。無人出局二壘有人時，大谷鎖定洛磯先發投手第一球卡特球，掃出左中間兩分全壘打，一棒將比數改寫為2比1。這發全壘打擊球初速105.9英里（約170.4公里），飛行距離379英尺（約115.5公尺）。

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4局下，道奇持續擴大領先。蒙西（Max Muncy）先敲出右外野適時安打，接著羅哈斯（Miguel Rojas）高飛犧牲打再添1分。兩出局二、三壘有人時，大谷再補上一支中外野兩分打點安打，幫助球隊將比分拉開至6比1。

洛磯並未輕易放棄，5局靠托瓦（Ezequiel Tovar）陽春砲追回1分，9局上更展開猛攻，一口氣攻下4分追成6比6平手，其中卡洛斯（Kyle Karros）適時二壘打帶有1分打點，卡里格（Cole Carrigg）二壘打再送回兩分，將比賽逼進延長。

延長10局，洛磯先靠滾地球攻下超前分，但10局下，道奇藉由貝茲（Mookie Betts）擊出的滾地球造成二壘手失誤，再度追成7比7。 11局上，道奇牛棚成功守住危機；11局下，蒙西率先上壘並推進至三壘，拉辛隨後敲出中外野再見安打，送回致勝分，道奇終場8比7完成戲劇性逆轉。

大谷此役4打數3安打、貢獻4分打點，另獲1次故意四壞保送，不僅率隊奪勝，將大聯盟生涯全壘打數推進至299轟，距離生涯300轟里程碑僅差1支，有望在下一戰達成▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 道奇洛磯大谷翔平全壘打MLB

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