踢爆美國還不夠！比利時全隊大跳「川普舞」　網笑：殺人誅心

記者林緯平／綜合報導

美加墨世界盃淘汰賽，比利時靠著德凱特萊爾（Charles De Ketelaere）「梅開二度」與盧卡庫（Romelu Lukaku）傷停補時的致命一擊，以4比1痛宰美國隊。進球後。比利時全隊更大跳川普招牌「YMCA舞」，以極致嘲諷反擊賽前美國政治力介入的爭議，瞬間引爆全球社群熱議。

▲盧卡庫（右）替補上陣就有貢獻。（圖／達志影像／美聯社）

德凱特萊爾梅開二度 盧卡庫補刀殺人誅心

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身處賽前禁賽爭議「受害方」的比利時，開賽便將滿腔怒火轉化為兇猛火力。陣中德凱特萊爾展現驚人效率，單場「梅開二度」帶動全隊攻勢。雙方一路交鋒至傷停補時階段，當家神鋒盧卡庫把握機會補上最後一刀，徹底粉碎美國隊的反撲希望，最終比利時以4比1的懸殊比數大勝對手。

Belgium did the Trump dance after beating USA ???? pic.twitter.com/xva7xWZODz — BrickCenter (@BrickCenter_) July 7, 2026

場邊齊跳川普舞 千萬觀看掀多元論戰

然而，全場最受矚目的焦點發生在盧卡庫進球之後，他並沒有選擇傳統的滑跪或擁抱，而是與隊友在場邊排排站，雙手握拳擺動大跳「扭扭舞」，完美重現美國總統川普標誌性的「YMCA」舞蹈。這短短十幾秒「殺人誅心」的畫面被轉發至社群平台X（前推特），迅速累積破百萬次觀看。

此舉在社會大眾間掀起截然不同的關注角度與多元觀點。部分球迷大讚比利時「太有創意、完美反擊」，直呼這是今年最經典的慶祝動作；但也有體育基本教義派認為此舉「缺乏體育精神、贏球還敗人品」。

Belgium footballer Lukaku waves goodbye, puts his hand to his ear, and appears to yell “f*ck you” to the @USMNT fans.



Classy. pic.twitter.com/yEOjcun76p — Cole T. Lyle (@ctlyle1) July 7, 2026

政治黑手介入足壇？FIFA撤銷禁賽令成導火線

這場充滿濃烈火藥味與嘲諷的比賽，源自於賽前引發軒然大波的禁賽爭議。美國頭號前鋒巴洛貢（Folarin Balogun）原遭紅牌禁賽，但傳出川普親自致電FIFA主席因凡蒂諾（Gianni Infantino）「關切」後，FIFA竟史無前例撤銷禁賽令，讓他如期出戰比利時。這波操作不僅讓全球足壇譁然，也點燃了比利時全隊的戰意，最終用實力與極具話題性的舞蹈，狠狠回敬了場外的紛擾。