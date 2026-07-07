徐若熙可能將動腰部手術！日媒曝旅日首季恐提前報銷

▲徐若熙 。（圖／味全龍提供）

記者王真魚／綜合報導

效力日職軟銀鷹的台灣投手徐若熙腰傷恢復進度備受關注，日本媒體《日刊體育》與《Sponichi Annex》7日皆報導，他近期將面臨是否接受腰部手術的重要抉擇。其中，《日刊體育》指出，徐若熙已決定近日接受手術；《Sponichi Annex》則表示，目前仍在手術與保守治療間做最後評估，若最終動刀，恐提前告別本季。

《Sponichi Annex》以「恐本季報銷」為題報導，指出徐若熙日前曾返台尋求第二醫療意見，目前雖已回到日本，但仍未恢復投球。報導指出，他將在手術與保守治療之間做出選擇，一旦決定開刀，本季復出的可能性將相當渺茫。

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《日刊體育》則以「徐若熙近日將接受腰部手術」為題，指出他在復健期間，不僅在日本接受檢查，也曾返台接受進一步診察，最終決定接受手術。

對此，軟銀投手首席教練倉野信次表示，「我還沒有收到正式消息，但他目前確實還無法投球。」

報導也提到，徐若熙今年才是3年總值約15億日圓合約的第一年，雖然手術將導致長時間缺陣，但球團仍希望他徹底治療傷勢，以利未來長期站穩先發輪值。

25歲的徐若熙本季先發出賽6場，繳出2勝3敗、防禦率4.99，最後一次登板是在6月7日對橫濱DeNA之戰，主投6局失2分，原定6月24日先發對歐力士，最終因腰傷臨時退出。