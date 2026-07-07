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世界盃明日前瞻／8強拼圖即將完成　梅西、薩拉赫正面交鋒

▲薩拉赫（Mohamed Salah）、梅西（Lionel Messi）正面交鋒。（合成圖／路透）

▲薩拉赫（Mohamed Salah）、梅西（Lionel Messi）正面交鋒。（合成圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

2026世界盃16強賽再結束兩場較量，西班牙1比0淘汰葡萄牙、比利時4比1擊敗地主美國，本屆8強已有6支球隊率先出線，分別為法國、挪威、英格蘭、摩洛哥、西班牙及比利時。最後兩張8強門票，將由阿根廷對埃及、哥倫比亞對瑞士兩場比賽決定。

衛冕軍阿根廷上一戰與維德角鏖戰至延長賽，最終驚險以3比2晉級，本場將碰上淘汰澳洲、睽違92年再度闖進世界盃16強的埃及。兩隊焦點人物無疑是梅西（Lionel Messi）與薩拉赫（Mohamed Salah），兩大球星的正面交鋒備受矚目。

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根據足球數據網站《Opta》賽前超級電腦模擬2萬5000次結果，阿根廷在90分鐘內取勝機率高達69.1%，埃及爆冷晉級的機率為12.3%，另有18.5%的模擬結果顯示雙方將戰成平手、進入延長賽。

梅西上一戰面對維德角攻進1球，已連續8場世界盃比賽取得進球，本場能否延續火燙腳感，也是比賽另一大看點。

另一場16強賽將由哥倫比亞對決瑞士，兩隊皆有機會刷新隊史紀錄，無論誰晉級，都將追平各自在世界盃的最佳成績。

不過，西班牙《阿斯報》指出，哥倫比亞近期受到流感疫情影響，多名球員出現症狀，加上前鋒科爾多瓦（Jhon Córdoba）因傷提前告別本屆世界盃，對球隊戰力造成不小影響，也讓瑞士的晉級機會增添幾分優勢。

關鍵字： 2026世足世界盃足球

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