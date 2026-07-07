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巴洛根「川普爭議」出賽美國仍遭淘汰　比利時中場：人生終有正義

▲拉斯金（Nicolas Raskin）。（圖／路透）

▲拉斯金（Nicolas Raskin）。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

2026世界盃16強賽，比利時以4比1擊敗地主美國，睽違兩屆再度闖進8強，接下來將對上西班牙。不過，本場比賽場外焦點全落在美國前鋒巴洛根（Folarin Balogun）的出賽爭議，比利時中場拉斯金（Nicolas Raskin）賽後也直言，「人生終究會有正義。」

巴洛根前一場比賽遭紅牌驅逐，原本應在16強停賽，但FIFA決定將他的停賽處分緩刑1年，讓他得以在對比利時一役先發出賽。外媒報導指出，美國總統川普曾致電FIFA主席因凡提諾（Gianni Infantino），要求重新考慮巴洛根的處分，也讓外界質疑是否涉及政治介入。

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這項決定引發歐洲足球總會（UEFA）不滿，UEFA曾發表聲明批評，對這項「前所未有、令人難以理解且無法合理化的決定」表達強烈不信任，比利時足協也曾提出申訴，但遭FIFA上訴委員會以不具申訴資格為由駁回。

對此，拉斯金賽後表示，「我相信，人生終究會有正義存在，不管外界怎麼替這件事找理由，我們都不認為這是公平的。」

他也強調，比利時不只需要贏下比賽，也希望用勝利傳達態度，「今天我們只是稍微幸運了一點，但我們不只需要贏下這場比賽，也必須傳達出我們想表達的訊息。」

比利時此役火力全開，靠著德凱特萊爾（Charles De Ketelaere）梅開二度，加上范納肯（Hans Vanaken）與盧卡庫（Romelu Lukaku）各進1球，最終以4比1淘汰美國，挺進世界盃8強。

關鍵字： 2026世足世界盃足球

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