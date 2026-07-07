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「川普1：4比利時」！外媒酸爆：川普，下一個要打給誰？

▲▼ 美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

2026年美加墨世界盃16強賽6日（台灣時間7日）在西雅圖登場，比利時以4比1擊敗地主美國，繼2018年俄羅斯世界盃後再度挺進8強，下一戰將與西班牙爭奪4強門票。不過賽後焦點卻不只停留在球場，比利時與荷蘭媒體紛紛開酸美國總統川普（Donald Trump）及國際足總（FIFA），直言「正義終於獲得伸張」。

美國此役由原本應停賽的王牌前鋒巴洛根（Folarin Balogun）先發上陣，引發外界高度關注。巴洛根在32強賽遭紅牌驅逐，原本應於16強停賽，但FIFA在處分正式生效前宣布暫緩執行，讓他得以出戰比利時，此舉引爆巨大爭議。

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比利時並未讓巴洛根有所發揮，門將庫爾圖瓦（Thibaut Courtois）多次化解他的射門機會，最終率隊以4比1大勝晉級。

賽後，比利時《Het Nieuwsblad》以「唐納德，下一個要打給誰？」為題，諷刺外界質疑川普介入事件，並改編其知名競選口號「Make America Great Again（讓美國再次偉大）」，寫下「We Make Belgium Great Again（讓比利時再次偉大）」。

報導指出，比利時靠著德凱特拉雷（Charles De Ketelaere）梅開二度擊潰美國，不僅取得8強門票，也「狠狠打擊了川普與FIFA主席因凡提諾（Gianni Infantino）」。文中更直言，歷經這場被稱為「世界盃之恥」的風波後，「正義終於獲得伸張，全世界都一起舉杯慶祝」。

另一家比利時媒體《HBVL》則更直接，以「川普1：4比利時」作為標題，寫道：「紅魔鬼在足球場上，給了美國與FIFA最直接的回應。」

就連荷蘭媒體《AD》也加入批評行列，以「比利時為足球帶來正義　美國在『巴洛根醜聞』後遭淘汰」為題，直指「因凡提諾與川普的操作，將成為本屆世界盃，甚至整個足球界難以抹去的巨大污點。」

關鍵字： 世界盃比利時川普FIFA巴洛根

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