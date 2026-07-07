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道奇迎回菲利普斯！最速157公里27歲左投遭DFA

▲道奇主力救援投手菲利普斯（Evan Phillips）。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇主力救援投手菲利普斯（Evan Phillips）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇隊6日（台灣時間7日）迎回牛棚主力菲利普斯（Evan Phillips），球隊為騰出40人名單空間，宣布將27歲左投艾德（Jake Eder）DFA，這位本季曾拿下大聯盟生涯首勝的左投，在7天傷兵名單中收到遭釋出的消息。

菲利普斯去年接受右手肘韌帶置換（Tommy John）手術，歷經漫長復健後終於重返大聯盟。他受訪時表示，自己目前已恢復到最接近受傷前的狀態，「最近這段時間，我感覺自己已經回到手術前最接近的狀態。3A復健賽中期調整了一些投球機制，最後幾場登板已經找回放球點，也能投出自己想要的球路。」

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他透露，目前球速已回升至95至98英里（約153至158公里），對自己的狀態感到相當滿意，強調已完成連續登板及跨局投球等測試，「身體狀況已經準備好接受任何角色，接下來如何安排，就交給總教練羅伯斯（Dave Roberts）決定。」

談到復健歷程，菲利普斯坦言身心都曾歷經低潮，但也因球隊季後賽、妻子懷孕及女兒誕生，讓他順利熬過這段日子。「大家都跟我說『歡迎回來』，但我想，真正站上大聯盟投手丘時，才會有真正回來的感覺。」

隨著菲利普斯歸隊，道奇做出人員調整。艾德原為2020年選秀第4輪新秀，今年4月透過交易加盟道奇，並於4月20日升上大聯盟，4月27日對馬林魚後援1局無失分，拿下生涯大聯盟首勝。

艾德本季在大聯盟出賽4場、防禦率2.25，但隨著投手史都華（Brock Stewart）回歸，遭下放3A，在3A共出賽18場、防禦率4.29。值得一提的是，他本月1日才進入7天傷兵名單，如今仍在養傷期間，便遭道奇指定讓渡。

關鍵字： 標籤:**道奇隊菲利普斯艾德大聯盟復健成功

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