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麥斯威尼發文告別台灣！感謝桃猿球迷支持　劉子杰暖訊曝光

▲麥斯威尼 。（圖／樂天桃猿提供）

▲麥斯威尼。（圖／樂天桃猿提供）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

樂天桃猿洋投麥斯威尼（Morgan McSweeney）確定離開台灣，返美展開下一階段生涯，他今（7）日在Threads發文，向一路支持自己的桃猿球迷表達感謝，而隊友劉子杰也公開兩人私訊內容，送上誠摯祝福。

麥斯威尼在Threads寫道，「致所有傳給我許多暖心訊息的Monkeys球迷，非常感謝你們始終如一的支持，也讓我在桃園的這段時光如此愉快。我非常感謝能在台灣度過這段日子，也感謝在樂天認識的所有好朋友。大家繼續加油，Go Monkeys！」

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劉子杰則在前一天於Threads透露，麥斯威尼將於今天一早離開台灣，並希望球迷能留言替他送上祝福。他分享兩人的Instagram私訊截圖，其中麥斯威尼先表示，由於球隊仍在客場征戰，沒能當面道別，但很開心能與劉子杰共事，也會一直關注他的表現。

劉子杰則回覆，「Morgan，很高興也很幸運能認識你，我真的很珍惜我們建立的這份情誼，也謝謝你帶給我這麼多快樂。我希望未來我們能在世界上的某個地方再次相遇。祝福你回到美國後有很棒的棒球生涯，繼續全力投球，我一定會持續關注你的精華表現。繼續加油，旅途平安！」

關鍵字： 中華職棒樂天桃猿麥斯威尼劉子杰

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