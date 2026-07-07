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美國慘敗後官方X遭灌爆！不到1小時破萬則留言：作弊贏不了足球

▲巴洛根（Folarin Balogun）。（圖／路透）

▲巴洛根（Folarin Balogun）。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

美國在世界盃16強賽以1比4不敵比利時，無緣自2002年後再闖8強，賽後，美國國家隊官方X發布「我們的世界盃旅程畫下句點」貼文，卻意外引爆球迷怒火，短短44分鐘留言數便突破1萬則，大量網友將矛頭指向賽前備受爭議的巴洛根（Folarin Balogun）停賽處分。

美國官方社群原本是發布賽果並向球迷致意，不過留言區很快遭到大量批評聲浪灌爆，有球迷留言表示，「腐敗輸了，足球贏了。」、「勝利不是靠作弊就能得到的。」、「你們無法靠不正當手段取得勝利。」也有不少人質疑FIFA對巴洛根的處分決定。

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爭議起因於巴洛根在32強賽遭紅牌驅逐，原本依規定應於16強停賽，不過FIFA賽前宣布，將他的停賽處分緩刑1年，因此得以出戰對比利時一役。

這項決定引發廣泛討論，歐洲足球總會（UEFA）也曾發布聲明表達批評，外界更一度質疑是否受到政治因素影響，不過，目前並無證據證實相關說法。

比賽中，巴洛根先發上陣，第76分鐘替美國製造禁區前自由球機會，提爾曼（Malik Tillman）主罰後經人牆折射破門，一度將比分追成1比1。然而，比利時隨後迅速回應，德凱特萊爾（Charles De Ketelaere）2分鐘後完成個人第2球再度超前。

下半場美國門將弗里斯（Matt Freese）發生失誤，讓范納肯（Hans Vanaken）擴大領先，補時階段盧卡庫（Romelu Lukaku）再下一城，終場比利時以4比1淘汰地主美國，挺進世界盃8強。

關鍵字： 2026世足世界盃足球

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