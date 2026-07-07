C羅「24年封神路」盤點　世足最後一舞落幕

記者柯沛辰／綜合報導

葡萄牙巨星C羅（Cristiano Ronaldo）才剛在小組賽對烏茲別克飆進2球，霸氣宣告「我回來了」，不料球隊隨即在16強遭淘汰，讓他賽後獨自流淚走回更衣室，全程無隊友上前安慰。41歲的C羅證實，這次是他世足最後一舞，同時也反擊酸民「沒我之前，葡萄牙什麼都沒贏過」。

▲C羅24年封神路一次看。（AI協作圖／達志影像／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

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C羅成名8大重要時刻：

2002 17歲踢進生涯首球

C羅效力葡萄牙體育，聯賽對莫雷倫斯梅開二度，攻進成年隊生涯前2球，傳奇自此起步。

2003 18歲征服佛格森

18歲的C羅加盟曼聯，接下象徵性「7號球衣」，正式踏上巨星之路。

2008 23歲首奪金球獎

C羅率曼聯奪下歐冠，生涯首次站上金球獎最高峰，從天才新星蛻變世界球王。

2009 披上皇馬戰袍

C羅加盟皇家馬德里，開啟生涯最輝煌9年；最終留下438場451球，成為皇馬隊史頭號射手，期間隨隊4奪歐冠。

2016 替葡萄牙奪冠圓夢

葡萄牙奪下隊史首座大型國際賽冠軍。C羅在歐國盃決賽因傷退場，仍在場邊激動指揮、最終捧起獎盃。

當時C羅受訪時說，長久以來一直希望替國家隊奪冠、創造歷史。此前，他已在俱樂部層級贏遍榮譽，個人獎項也幾乎拿遍，唯獨缺少國家隊冠軍。

▲C羅。（圖／達志影像／美聯社，下同）

2018 33歲再闖義大利

C羅離開皇馬、加盟尤文圖斯，3年間攻進101球、拿下5座冠軍，並成為首位在英超、西甲、義甲都拿過聯賽金靴的球員。

2023 遠赴沙烏地阿拉伯

C羅告別歐洲主流聯賽，加盟艾納斯，生涯版圖從歐洲延伸至沙烏地阿拉伯。

2026 41歲世足最後一舞

第六度征戰世界盃，成為史上首位在6屆世界盃都有進球的男子球員。台灣時間7月7日，葡萄牙0比1不敵西班牙，他親口確認這是最後一屆世界盃。

熱血大喊「我回來了」 未能上演絕地大反攻

C羅在小組賽對陣烏茲別克的比賽中梅開二度，當時他對著鏡頭激動大喊「我回來了」，這句話瞬間引爆全球球迷熱烈討論，一度登上各大媒體的頭條。不過，絕地大反攻戲碼並未上演，如今隨著葡萄牙確定從世界盃出局，C羅賽後只能黯然證實這已是生涯「最後一屆世界盃」。

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霸氣反擊酸民：「沒我之前，葡萄牙什麼都沒贏過」

不過，C羅賽後打破沈默。對於生涯始終獨缺一座大力神盃，他強勢捍衛自己的歷史地位：「我為葡萄牙贏得了3座冠軍，在有C羅之前，葡萄牙什麼都沒贏過。」

C羅進一步強調，2016年的歐洲盃冠軍是他國家隊生涯最偉大的成就，在他心中，這座獎盃「與世界盃擁有完全相同的價值」。

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從此告別球壇？C羅一句話引發聯想

面對外界高度關注他是否就此高掛球鞋，C羅說自己不會在情緒激動時做出決定，但接下來會暫時退出螢光幕、回歸家庭，花時間好好沉澱、思考，好好陪伴家人，避免在淘汰的衝動情緒中草率做出決定，「生活仍將繼續」。

儘管告別了世界盃舞台，但C羅一句「生活仍將繼續」，還是引起球壇熱議，甚至有評論員、死忠球迷預測，C羅未來仍極有可能披上國家隊戰袍。不過，無論C羅最終決定如何，其歷史定位早已無可動搖。

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