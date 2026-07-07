大谷翔平本季第19轟出爐！確信步逆轉2分砲　300轟聽牌

記者王真魚／綜合報導

道奇日籍球星大谷翔平7日（台灣時間）在主場迎戰洛磯，擔任先發第一棒、指定打擊，3局下第2打席轟出本季第19支全壘打，也是他相隔6場再度開轟，更是32歲後的首轟，率隊2：1超前洛磯。

大谷5日剛度過32歲生日，雖然當天未能敲出生日全壘打，但仍有適時安打貢獻打點。此役面對洛磯左投弗利蘭（Kyle Freeland），大谷延續對戰優勢，賽前生涯對戰13打數敲出7安，包括2發全壘打，打擊率高達5成83。

首局首打席，大谷擊出中外野平飛球遭接殺。不過3局下再度上場時，把握對方失投球，全力揮擊將球轟向外野看台，這發全壘打也是他自6月21日以來，再度於主場開轟。

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這是大谷本季第19轟，相隔6場再度開砲，也是他32歲後的首發全壘打。擊球後更霸氣「確信步」，一棒將比數逆轉，也點燃道奇主場氣氛。

值得一提的是，大谷去年締造單季55轟生涯新高時，第54場比賽就敲出第19轟；本季則是在第92場才達成19轟。

目前國聯全壘打王仍由費城人重砲舒瓦伯（Kyle Schwarber）的30轟領先，大谷仍有11轟差距。此外，大谷大聯盟生涯累積299轟，距離300轟里程碑僅差1支，日、美職業生涯合計347轟，也只差3轟即可達成350轟。