成大第一人！158火球男林睿杰旅美　3度中職選秀落選後獲雙城簽約

▲林睿杰加盟雙城。（圖／林睿杰社群）

記者楊舒帆／綜合報導

今年台灣選手旅美再添一人，8月將滿24歲的成功大學投手林睿杰，今天透過個人社群宣布，已與明尼蘇達雙城隊完成簽約。他今年赴美參加美職選秀聯盟（MLB Draft League），期間最快飆出158公里速球，最終獲得美職球團青睞，從歷經3次中職選秀落選，到踏上美職體系，寫下勵志故事。

林睿杰就讀台灣體育運動大學期間，曾於2023、2024年投入中職選秀，但都未獲球隊指名，去年就讀成功大學體育健康與休閒研究所後，再度參加中職新人測試會，當時飆出最快152公里速球，仍在選秀會上落選。不過他持續透過運動科學輔助提升球速，並在成大生物力學實驗室進行研究，分析自身投球動作，尋找突破方式。

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林睿杰今年轉往美職選秀聯盟尋求機會，首戰先發3局送出6次三振，面對Carsten Sabathia III時飆出97.4英里（約157公里）速球，刷新個人生涯最快球速紀錄，速球最高轉速達2847轉。6月8日再度先發時，最快也有95.9英里（約154公里）。他在選秀聯盟合計出賽5場皆為先發，投22局被敲12安，包括1轟，失7分、6分責失，防禦率2.45。

林睿杰透過社群證實簽約消息，並感謝雙城隊給予機會，「讓我能夠從這裡出發，繼續朝著夢想前進！」他也感謝一路上幫助他的教練、朋友與經紀人，包括陪他早起練習的人，以及在他最想放棄時給予機會與想法的人。

若算上今年已與美職球隊簽約的高中應屆畢業生林珺希、賴謙凡與何樺，林睿杰是今年第4位與美職球隊簽約的台灣選手，也是成功大學首位旅美選手。