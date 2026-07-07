運動雲

>

成大第一人！158火球男林睿杰旅美　3度中職選秀落選後獲雙城簽約

▲林睿杰。（圖／林睿杰社群）

▲林睿杰加盟雙城。（圖／林睿杰社群）

記者楊舒帆／綜合報導

今年台灣選手旅美再添一人，8月將滿24歲的成功大學投手林睿杰，今天透過個人社群宣布，已與明尼蘇達雙城隊完成簽約。他今年赴美參加美職選秀聯盟（MLB Draft League），期間最快飆出158公里速球，最終獲得美職球團青睞，從歷經3次中職選秀落選，到踏上美職體系，寫下勵志故事。

林睿杰就讀台灣體育運動大學期間，曾於2023、2024年投入中職選秀，但都未獲球隊指名，去年就讀成功大學體育健康與休閒研究所後，再度參加中職新人測試會，當時飆出最快152公里速球，仍在選秀會上落選。不過他持續透過運動科學輔助提升球速，並在成大生物力學實驗室進行研究，分析自身投球動作，尋找突破方式。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林睿杰今年轉往美職選秀聯盟尋求機會，首戰先發3局送出6次三振，面對Carsten Sabathia III時飆出97.4英里（約157公里）速球，刷新個人生涯最快球速紀錄，速球最高轉速達2847轉。6月8日再度先發時，最快也有95.9英里（約154公里）。他在選秀聯盟合計出賽5場皆為先發，投22局被敲12安，包括1轟，失7分、6分責失，防禦率2.45。

林睿杰透過社群證實簽約消息，並感謝雙城隊給予機會，「讓我能夠從這裡出發，繼續朝著夢想前進！」他也感謝一路上幫助他的教練、朋友與經紀人，包括陪他早起練習的人，以及在他最想放棄時給予機會與想法的人。

若算上今年已與美職球隊簽約的高中應屆畢業生林珺希、賴謙凡與何樺，林睿杰是今年第4位與美職球隊簽約的台灣選手，也是成功大學首位旅美選手。

關鍵字： 標籤:**林睿杰美職簽約台灣投手158公里速球成功大學

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

費爾柴德找到新東家！IG自介洩玄機　經紀公司證實續留美職

費爾柴德找到新東家！IG自介洩玄機　經紀公司證實續留美職

真純愛戰士！哈蘭德零緋聞只愛一人　羞喊「是她先追我」

真純愛戰士！哈蘭德零緋聞只愛一人　羞喊「是她先追我」

神人豪押8260萬台幣！賭美國贏不了　比利時晉級讓他爽抱1.24億

神人豪押8260萬台幣！賭美國贏不了　比利時晉級讓他爽抱1.24億

太孤獨了！C羅痛哭告別世界盃　身旁無人安慰：梅西會這樣嗎？

太孤獨了！C羅痛哭告別世界盃　身旁無人安慰：梅西會這樣嗎？

美國慘敗後官方X遭灌爆！不到1小時破萬則留言：作弊贏不了足球

美國慘敗後官方X遭灌爆！不到1小時破萬則留言：作弊贏不了足球

快訊／湖人主力又出走！　混血王子八村壘2年8.9億台幣轉戰快艇

快訊／湖人主力又出走！　混血王子八村壘2年8.9億台幣轉戰快艇

快訊／比利時德凱特萊爾梅開二度　4比1擊敗美國闖8強

快訊／比利時德凱特萊爾梅開二度　4比1擊敗美國闖8強

C羅最後一舞成爭議戰！前國腳轟主帥「只會討好他」　害葡萄牙出局

C羅最後一舞成爭議戰！前國腳轟主帥「只會討好他」　害葡萄牙出局

哈蘭德「散步裝沒事」下一秒頭槌破網！　網驚：根本學梅西絕招

哈蘭德「散步裝沒事」下一秒頭槌破網！　網驚：根本學梅西絕招

【簽下去】狗狗第一天入伍！乖巧聽指令還會立正服從

熱門新聞

41歲C羅告別世界盃！賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　拒絕直接退休

費爾柴德找到新東家！IG自介洩玄機　經紀公司證實續留美職

真純愛戰士！哈蘭德零緋聞只愛一人　羞喊「是她先追我」

神人豪押8260萬台幣！賭美國贏不了　比利時晉級讓他爽抱1.24億

太孤獨了！C羅痛哭告別世界盃　身旁無人安慰：梅西會這樣嗎？

美國慘敗後官方X遭灌爆！不到1小時破萬則留言：作弊贏不了足球

讀者回應

﻿

熱門新聞

1C羅賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　

2費仔找到新東家！IG自介洩玄機

3真純愛戰士！哈蘭德零緋聞只愛一人

4神人賭美國贏不了！爽賺1.24億

5沒隊友安慰惹議？C羅落淚走進通道

最新新聞

1林立回歸！兩分砲　一棒轟平悍將

216強碰埃及賭盤看好阿根廷大勝！

3外媒狠酸：川普會對比利時啤酒課徵100％關稅

4統一獅阿跨面唱出台南精神

5內馬爾8支奪冠廣告泡湯恐損失上億！

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

遭姆巴佩拒握手失控拿球砸他　巴拉圭門將：一時失去冷靜...

最動人一幕！梅西主動擁抱送球衣　沃齊尼亞：我永遠不會忘記

多慧請200多位粉絲吃火鍋　結帳明細長到看不到底！

只讓姆巴佩開心半天！梅西「帽子戲碼」　登頂進球王再寫1狂紀錄

差點被維德角嚇壞！？梅西盛讚對手：我們早知道會很難踢

安心亞直接把水淋身上　濕身辣跳〈呼呼〉！

【手機差點變火鍋料XD】掉進熱湯瞬間　男子急忙拿夾子搶救TT

男偶像機場遭私生飯狂跟！　「爆氣潑飲料」親自拖地

【嚇鼠寶寶啦QQ】萌娃看爸組裝家具　被電動起子嚇到趴地開哭XD

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366