快訊／寫歷史新頁　FIFA宣布世界盃現場觀戰人數破「5000萬」大關

A huge @FIFAWorldCup milestone! ????



50 million fans have attended matches since the first-ever edition of the tournament in 1930 ???? pic.twitter.com/uKoxcutp4e — FIFA (@FIFAcom) July 7, 2026

記者杜奕君／綜合報導

2026世界盃足球賽16強淘汰賽持續「熱戰」，在全球足壇目光聚焦之際，賽事也進入最後倒數10場的激戰階段。就在此時，FIFA國際足總也傳來振奮人心的「票房捷報」，正式確認世界盃迎來一項重大的歷史里程碑：自1930年首屆賽事舉辦至今，現場觀賽球迷總人數已正式突破「5000萬」人次大關！

根據FIFA官方公布數據，這項跨越將近一個世紀的紀錄，無疑是世界盃歷史上的巨大成就。從1930年烏拉圭首屆賽事起步，歷經96年的歲月洗禮，這項全球最受矚目的運動盛會，正式達成5000萬人次進場觀戰的驚人紀錄。

FIFA官方也特別發文慶賀，強調這項里程碑象徵著足球運動在全球無與倫比的強大影響力，官方寫道：「這是世界盃的一項巨大里程碑！自1930年首屆賽事以來，已有5000萬名球迷親臨現場，感受世界盃的熱血魅力。」隨著2026年賽事進入最終高潮，僅剩最後10場比賽就要揭曉大力神盃得主，這項觀賽人次紀錄也將持續攀升改寫新頁。

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▲FIFA國際足總正式宣布，世界盃歷史累積現場觀戰人數破「5000萬」人次大關。（圖／取自FIFA Ｘ）