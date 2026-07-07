神人豪押8260萬台幣！賭美國贏不了　比利時晉級讓他爽抱1.24億

▲德凱特萊爾（Charles De Ketelaere）。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

2026世界盃16強賽，比利時以4比1淘汰地主美國晉級8強，除了場上的比賽引發熱議，場外一筆驚人的投注也成為焦點。根據《Polymarket Sports》賽前公布，一名玩家豪擲277萬3771美元（約新台幣8260萬元），下注「美國不會贏」，最終隨著比利時大勝，成功抱回420萬2683美元（約新台幣1.24億元），獲利約143萬美元（約新台幣4200萬元）。

根據《Polymarket Sports》在社群平台X發布的貼文，這筆投注賠率約66%，由於比利時最終以4比1擊敗美國，因此下注順利兌現，也迅速引發球迷討論。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不少網友驚呼這根本是「免費撿錢」，紛紛留言表示，「看到這筆下注時，我就知道我們要輸了」、「現在押280萬美元賭美國贏不了，根本不是賭博，是高收益儲蓄帳戶」、「這可能是最輕鬆賺到的140萬美元」、「Easy money（輕鬆賺）」、「他是不是提前拿到劇本了？」

也有球迷把矛頭指向美國隊的表現，開玩笑說，「美國門將是不是也有下注？」、「如果美國真的贏了，下注的人恐怕得假裝自己消失。」更有球迷直言，「美國根本不是一支頂級球隊，這筆下注的人大概會贏。」

比利時此役靠著德凱特萊爾（Charles De Ketelaere）梅開二度外加1次助攻，全場以4比1淘汰地主美國，順利挺進世界盃8強，也讓這筆天價投注成為比賽外另一個熱門話題。