C羅喝水暫停「揮手請走主帥」畫面瘋傳！　失球後抱怨隊友掀爭議

記者林緯平／綜合報導

葡萄牙巨星C羅（Cristiano Ronaldo）在對戰西班牙的比賽中引發巨大爭議！除了在失球後激動對隊友指手畫腳、抱怨連連，更在喝水暫停時直接揮手「趕走」企圖溝通的總教練馬丁尼茲（Roberto Martínez）。這兩大暴走舉動在社群媒體上瘋傳，讓大批球迷痛批他毫無隊長風範。

▲C羅在場上求好心切，但情緒似乎影響到隊友、教練。（圖／達志影像／美聯社）

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揮手趕跑主帥獨坐冰桶 網轟：這叫隊長？

在比賽的喝水暫停期間，葡萄牙總教練馬丁尼茲原本走向C羅，疑似想進行戰術討論與提點。沒想到C羅卻顯得相當不耐煩，直接大手一揮示意教練離開，馬丁尼茲見狀也只能無奈退開。隨後C羅便逕自坐在場邊的冰桶上休息，完全不與團隊互動。這段畫面立刻在社群平台X上炎上，有網友直接怒斥：「看看他是怎麼羞辱主帥的！連隊友和教練都不尊重，這樣還想拿世界盃？這算什麼隊長！」

كيف تريد رونالدو يحقق كأس العالم وهو لا يحترم زملاؤه ولا المدرب !!



شوف كيف بهدل مارتينيز مدربه !!



هذا قائد ؟! pic.twitter.com/wQ9rfygczb — بو تالا ???? (@10AbuTala) July 6, 2026

西班牙進球先噴隊友 態度惹議

除了無視教練，C羅在場上的情緒控管也成為焦點。當西班牙成功破門得分後，畫面捕捉到C羅在前場激動地比手畫腳，不斷向身旁的隊友抱怨失球責任，過了片刻後，才勉強開始鼓掌鼓勵隊友振作。對此，許多球迷並不買單，痛批他「總是先怪罪隊友」、「自己表現不好還只會抱怨」，認為他的肢體語言已經嚴重影響了球隊士氣。

LA RÉACTION DE CRISTIANO RONALDO APRÈS LE BUT DE L’ESPAGNE. ????????????????



TOUJOURS À BLÂMER SES ÉQUIPIERS ALORS QU’IL EST NUL ???????????? pic.twitter.com/DPhBZ1iZDY — FAN INTER-MESSI (@FANFOOTMESSI) July 7, 2026

求勝心切或過度自我？ 巨星光環成雙面刃

C羅極度渴望勝利的性格，過去一直是推動他打破無數紀錄的動力，但在球隊面臨逆風時，這樣的高壓態度往往會成為團隊的負擔。對於風波，部分死忠球迷緩頰，認為這只是他求好心切的表現；但多數輿論與球評則擔憂，將帥失和與過度情緒化的肢體語言，恐將成為葡萄牙在國際賽場上的一大隱憂。這位足壇傳奇的一舉一動，無疑正受到全世界最嚴格的檢視與多元角度的評判。